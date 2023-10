Rosenberger OSI installiert Glasfaserarchitektur in der Poliklinik von Toulouse

Infrastruktur

In dieser Klinik verlegte Rosenberger OSI seine Glasfaserarchitektur.

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure modernisierte die Netzwerkarchitektur der Clinique de l'Union in Saint-Jean. Das steckt hinter dem Projekt.

Seit 1991 ist Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services in den Bereichen Rechenzentren, lokale Netzwerke, Mobilfunknetze und industrielle Anwendungen tätig. Nun schloss das Unternehmen einen Auftrag für die Clinique de L’Union ab. Diese Klinik, eine Einrichtung der Gruppe Ramsay Santé, bildet zusammen mit der Clinique Le Marquisat einen großen Krankenhauskomplex in der Gemeinde Saint-Jean.

Der Ursprung des Projekts

Der Auftrag entstand aus einem Verkabelungsaudit, das 2022 von dem Ingenieurbüro Owentis (Ozitem-Gruppe) durchgeführt wurde. Das Audit umfasste eine Bestandsaufnahme der bestehenden Netzwerkarchitektur, des Zustands des Hauptverteilers sowie der Unterverteiler und kam zu folgendem Ergebnis: „Die derzeitige Verkabelung ist veraltet, teilweise beschädigt und entspricht nicht mehr den Standards. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Informationssystems“, so Bruno Demouron, Sales Manager Europe bei Rosenberger OSI. Eine der Ursachen war, dass jahrelang unterschiedliche Kabelmarken, -typen und -kategorien verwendet wurden, was zu einem Mangel an Einheitlichkeit führte.

Kupfer- und Glasfaserlösung für die neue Netzwerkverkabelung

Das Audit zeigte auch, dass mehr als 30 Prozent der getesteten Verbindungen aufgrund von zu großen Mini-Switches und nicht konformen Patch-Verbindungen in den Technikräumen versagten. „Unser Partner Ayconnect, vertreten durch Vincent Dumontet, wurde ausgewählt, um die gesamte Netzwerkverkabelung auf den neuesten Stand zu bringen“, erklärt Bruno Demouron.

Weitere Projekte sind geplant

Die Lösung wurde bereits erfolgreich bei Naver Labs Europe, Frankreichs größtem privaten Forschungszentrum in der Region Grenoble, installiert, wo Rosenberger OSI innerhalb des Gebäudes hochdichte Glasfaser-Panels verlegte. Die Analyse der durchgeführten Tests ermöglichte es, dem Endkunden eine Garantie von 25 Jahren zu gewähren, die nicht nur die Hardware, sondern auch die Anwendungen abdeckt, meldet Rosenberger OSI. „Wir werden diese Zusammenarbeit fortsetzen, dank der starken Partnerschaft mit Ayconnect, aber auch mit der Ramsay-Gruppe, die uns ihr Vertrauen geschenkt hat, indem sie das zukünftige Glasfasernetz der Clinique des Cèdres, ebenfalls in der Nähe von Toulouse, realisiert“, so das Fazit von Bruno Demouron.