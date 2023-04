Rettung für Bio-Supermarktkette: Tegut verkündet Übernahme von Basic

Zusammenschluss

Die Basic-Filiale in der Augsburger Innenstadt. Foto: B4BSCHWABEN.de

Aufatmen in Basic-Filialen: Das Handelsunternehmen Tegut bewahrt die Bio-Läden vor dem Aus. Was die Übernahme für Mitarbeiter und Kunden bedeutet.

Anfang des Jahres machte Basic bekannt, dass der Bio-Anbieter ein Schutzschirmverfahren einleiten musste. Das in wirtschaftliche Schieflage geratene Unternehmen weckte trotzdem das Interesse von Lebensmitteleinzelhändler Tegut. Noch steht die zur Übernahme notwendige Freigabe seitens des Kartellamts aus. Dennoch haben Geschäftsführer Thomas Gutberlet und basic-Vorstand Christoph Eich in der Münchner die Basic-Belegschaft im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung bereits über die Transaktion informiert. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

„Zeit der Verunsicherung“ geht zu Ende

„Dies sind gute Nachrichten für das Unternehmen und für alle Freunde und Partner von Basic“, betont Christoph Eich und ergänzt: „Wir freuen uns sehr, nun ein Teil der Tegut-Familie sein zu dürfen. Für unsere Kolleginnen und Kollegen geht damit eine Zeit der Verunsicherung zu Ende. Auch unsere Kundinnen und Kunden werden froh darüber sein, dass sie weiterhin in ihrem angestammten Basic-Markt einkaufen gehen können.“ Tegut übernimmt 19 Standorte, sowie alle der rund 500 Mitarbeitenden in den Basic Märkten und der Zentrale in München. Nach erfolgter Zusage des Bundeskartellamts und Annahme des Insolvenzplans sollen beide Unternehmen nach und nach zusammenwachsen

Sind Tegut und Basic ein Perfect Match?

Für Tegut Geschäftsführer Thomas Gutberlet steht fest: „Tegut und Basic passen hervorragend zusammen! Wir werden die bestehenden Märkte gemeinsam mit den Basic-Mitarbeitenden nach und nach weiterentwickeln und voneinander lernen, um den Kundinnen und Kunden Einkaufen in Wohlfühlatmosphäre zu ermöglichen. Freuen Sie sich auf das, was kommt!“ Die Basic AG hatte Ende Dezember 2022 damit begonnen, sich mittels eines Schutzschirmverfahrens neu aufzustellen. Durch den Verkauf haben die Mitarbeitenden nun wieder eine langfristige Perspektive.

So bewertet der Sachwalter die Übernahme von Basic

„Tegut ist für Basic der ideale Partner“, unterstreicht Dr. Paul Abel von der Sanierungskanzlei Wellensiek, der während des Sanierungsprozesses den Basic-Vorstand als Generalbevollmächtigter unterstützt hat. „Ein mittelständisches, dynamisches Einzelhandelsunternehmen, mit dem sich Basic neue Kundengruppen erschließen kann.“ Der gerichtlich bestellte Sachwalter Dr. Christian Gerloff von der Münchner Kanzlei Gerloff Liebler Rechtsanwälte ergänzt dazu: „Die Übernahme durch Tegut bietet nicht nur den Beschäftigten eine neue Perspektive, sondern ist auch aus Sicht der Gläubiger von Basic ein außergewöhnlich attraktives Ergebnis des Investorenprozesses.“