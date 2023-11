Hylane schließt Partnerschaft mit Quantron AG

Transport

V. l.: Torsten Petrich (Head of Product Management Quantron AG), Bruno Altenschöpfer (Leiter Fuhrparkmanagement hylane), Stefan Dietz (Senior Key Account Manager Truck & Bus Quantron AG), Sara Schiffer (Geschäftsführerin hylane), Andreas Haller (Gründer und Vorstandsvorsitzender Quantron AG), Maximilian Draxler (Leiter Finanzen, hylane). Quelle: Quantron AG

Durch den Zusammenschluss von Hylane und der Quantron AG sollen wasserstoff-elektrische Transporter in einem Pay-Per-Use-Modell eingesetzt werden. Damit investieren sie in emissionsfreie Transportmöglichkeiten. Das bringt die Partnerschaft mit sich.

Engagiert im Bereich nachhaltiger Personen- und Gütertransport wollen die Quantron AG und Hylane, ein Tochterunternehmen der DEVK Versicherungen, den emissionsfreien Transport unterstützen. In einer Partnerschaft der beiden Unternehmen sollen wasserstoff-elektrische Transporter in einem Pay-Per-Use-Modell auf die Straßen gebracht werden.

Genauere Details zum Plan der Quantron AG und Hylane

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Light Transporter, das erste Brennstoffzellenfahrzeug in der 5-Tonnen-Klasse auf dem deutschen Markt. Der Transporter verfügt über eine Brennstoffzelle des Quantron Technologiepartners Ballard Power Systems mit 45 Kilowatt Leistung und einem Elektromotor mit 150 Kilowatt Leistung. Die Reichweite beträgt bis zu 450 Kilometer bei einem Tankinhalt von 8,2 Kilogramm Wasserstoff. Die Betankung mit Wasserstoff dauert ca. 10 Minuten. Die Brennstoffzellen-Fahrzeuge eignen sich insbesondere für emissionsfreie Transporte in Regionen mit schwacher Ladeinfrastruktur, wo batterie-elektrische Fahrzeuge aufgrund ihrer geringeren Reichweite ohne Nachladung nicht eingesetzt werden können. Als Fahrzeuge mit umweltfreundlichem Antrieb sind sie zudem in Deutschland von der Maut befreit, während für Dieseltransporter über 3,5 Tonnen ab Juli 2024 Mautgebühren erhoben werden.

Zu der Partnerschaft der beiden Unternehmen

Sara Schiffer, Geschäftsführerin von Hylane beschreibt die Partnerschaft, wie folgt: „Es freut uns sehr, Quantron als neuen Partner für die Bereitstellung von Wasserstoff-Fahrzeugen gewonnen zu haben. Wir schätzen den engagierten Einsatz, mit dem Quantron die Entwicklung umweltfreundlicher Fahrzeuge in Deutschland vorantreibt.“

Bruno Altenschöpfer, Fuhrparkmanager von Hylane fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, mit dem Quantron Light Transporter unser Portfolio an Mietfahrzeugen um die 5-Tonnen-Klasse zu ergänzen. In Gesprächen mit unseren Mietern ist der Bedarf an diesen Fahrzeugen deutlich zu erkennen. Um innerstädtisch die Verteilung der Güter für den Einzelhandel mit klimaneutralen Fahrzeugen darstellen zu können, eignet sich dieses Fahrzeug aus unserer Sicht hervorragend. Mit der Ergänzung unseres Fuhrparks durch den Quantron Light Transporter ist Hylane in der Lage, von der letzten Meile bis hin zum 44-Tonnen-Zug, eine klimaneutrale Nutzung anbieten zu können.“

Worauf Hylane und die Quantron AG ihren Fokus legen wollen

Andreas Haller, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Quantron AG beschreibt den Anspruch der Partnerschaft in folgenden Worten: „Hylane teilt unsere Vision einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Mobilität. Mit unseren Brennstoffzellen-Fahrzeugen wollen wir einen Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen leisten und die Zukunft der Mobilität nachhaltig gestalten. Gleichzeitig bedient Quantron mit seinen Light-Fahrzeugen eine bisher unbesetzte Nische im wasserstoffbasierten Transport auf der letzten Meile.“

Alle Fahrzeuge werden gefördert im Rahmen der Richtlinie über die Förderung von leichten und schweren Nutzfahrzeugen mit alternativen, klimaschonenden Antrieben und dazugehöriger Tank- und Ladeinfrastruktur durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Die Förderrichtlinie wird von der Now GmbH koordiniert, Anträge werden durch das Bundesamt für Güterverkehr bewilligt. Durch eine nutzungsbasierte Miete im sogenannten „Pay-Per-Use-Modell“ zahlen die Hylane-Kunden nur für die tatsächlich gefahrenen Kilometer. Die Gelder aus der Förderung werden vollständig dazu genutzt, die Mietraten für die angebotenen Fahrzeuge zu reduzieren und damit wettbewerbsfähige Preise anzubieten.