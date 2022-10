Quantron erhält Großauftrag aus den USA

Wasserstoff-Technologie

Unterzeichnung für eine Bestellung von 500 FCEV Class 8 Trucks. Von links: Michael Perschke, Michael Watts, Dr. Sunita Satyapal, Hubert Aiwanger und Andreas Haller. Foto: Quantron AG

Der deutsche E-Mobilitätsspezialist Quantron hat mit der TMP Logistics Group Ltd. einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 500 Class 8 Trucks mit FCEV-Antriebssystem unterzeichnet. Die Vertragsunterzeichnung fand auf dem Hydrogen Americas Summit in der Delegation der Deutschen Industrie und Handelskammer (DGIC) statt. Die Veranstaltung wurde von der Deutschen Botschaft in Washington D.C. unterstützt.

Die Fahrzeuge, die über Quantron-as-a-Service (QaaS) betrieben werden, sollen bis 2024 ausgeliefert werden. Es ist außerdem beabsichtigt, emissionsfreie Fahrzeuge von Drittanbietern in die QaaS-Plattform zu integrieren und den Kunden auf Basis der Gesamtbetriebskosten (TCO) emissionsfreie Lösungen auf Kilometerbasis anzubieten, heißt es. Quantron ist vertragsgemäß der bevorzugte Lieferant von FCEV-betriebenen Class 8 Trucks für TMP Logistics. Das Volumen des Aufrags wird auf knapp eine Milliarde Euro geschätzt.

Bayerns Wirtschaftsminister lobt Quantron

„Bayern hat mit Wasserstoff frühzeitig auf das richtige Pferd gesetzt.“, erklärte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. „Die Dekarbonisierung des Lkw-Verkehrs ist eine zentrale Aufgabe bei der Energiewende. Die aktuelle Energiekrise ruft noch lauter nach Lösungen ohne fossile Energieträger, der Trend zum Einsatz von Wasserstoff wurde beschleunigt. Allein in den USA wird der Bedarf an schweren Brennstoffzellen-Lkw bis 2030 auf bis zu 300.000 Fahrzeuge geschätzt. Durch diesen bayerisch-amerikanischen Rahmenvertrag startet eine enge transatlantische Kooperation in dem zukunftsträchtigen Markt der klimaneutralen Mobilität. Auch in Europa muss in den nächsten Jahren der Wasserstoff-Lkw den Durchbruch schaffen.“

Grüne Wasserstofffahrzeuge für den Gütertransport haben in den USA ein immenses Marktpotenzial. Der Gesamtmarkt für Class 8 Fahrzeuge, die bis 2030 elektrifiziert und mit Brennstoffzellenantrieb ausgestattet werden sollen, liegt laut einer Mitteilung von Quantron in den USA bei 280.000 bis 300.000 Einheiten. Das bedeute ein enormes Wachstumspotenzial alternativer Antriebe von rund 2.000 Einheiten im Jahr 2022 auf über 35.000 im Jahr 2034.

So beurteilt Quantron CEO Michael Perschke den Auftrag

„Wir sind stolz darauf, dass Quantron mit Unterstützung durch die US-Außenhandelskammer, die Botschafterin Frau Dr. Emily Haber sowie den bayerischen Staatsminister Hubert Aiwanger die Wasserstoffwirtschaft im schweren Class 8 Nutzfahrzeugbereich in den USA mit voranbringen kann“, betont Michael Perschke, CEO der Quantron AG. „Wir unterstützen mit unserem Beitrag von 500 schweren FCEV Trucks das in Summe 8-Milliarden-Dollar-schwere Wasserstoff-Programm, das durch Präsident Bidens Bipartisan Infrastructure Law finanziert wird und freuen uns hier als Speerspitze dazu beitragen zu können, dass Unternehmen und Gemeinden im ganzen Land von Investitionen in saubere Energie und Wasserstoff profitieren.“