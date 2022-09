Augsburger Quantron AG schließt Kooperationsvertrag mit ETO Motors aus Indien

Kooperation

Die Führungskräfte von ETO Motors & Quantron unterzeichneten nun den Kooperationsvertrag. Foto: Quantron AG

Die IAA Transportation 2022 in Hannover wurde zur Bühne für den Vertragsschluss zwischen der Quantron AG und ETO Motors. Geplant ist, den jeweiligen Kooperationspartner im europäischen und indischen Markt voranzubringen. Beide Parteien setzten dafür nun die finalen Unterschriften.

Wie profitiert der Augsburger E-Mobility Hersteller?

Mit seinen emissionsfreien Transportlösungen arbeitet Quantron derzeit akribisch an der Verbesserung seiner internationalen Marktposition. In ETO Motors hat die Firma von Gründer Andreas Haller nun einen strategischen Partner in einem der bevölkerungsreichsten Länder der Welt gefunden. Der dort ansässige Hersteller von Elektromobilitätslösungen soll in Zukunft bei der Entwicklung und Zulassung von Quantron-Fahrzeugen in Indien unterstützen. Auch in anderen Ländern des indischen Subkontinents werde dies erfolgen. Zudem wird ETO Motors in diesem Gebiet die Technologien und Fahrwerke aus Augsburg exklusiv vertreiben.

Quantron teilt sein Know-How

ETO wird auch Zugang zu bestehenden Nachrüstsätzen für die Umrüstung von Verbrennungsmotoren auf Elektrofahrzeuge von Quantron erhalten. Das Augsburger Unternehmen werde Konzeption und Entwicklung indischer Versionen dieser Sätze mit indischer Preisgestaltung und indischen Lizenzen und Genehmigungen unterstützen. Dabei werden die beiden Kooperationspartner insbesondere die Entwicklung von BEV- und möglicherweise FCEV-Umrüstungssätzen forcieren. Sie sollen auf Anwendungen am globalen Markt abzielen. Dazu zählen Lastwagen, Busse oder sogar Züge, je nach Kosten und Machbarkeit.

Eine Partnerschaft mit Fokus auf Wasserstoff

Die Zusammenarbeit ziele auch auf die Einführung von Fahrzeugen und Infrastrukturen mit H2-Technologie ab. Darüber hinaus werden beide Parteien auch bei der Entwicklung neuer Batterie-/Energielösungen zusammenarbeiten. Jene sollen in Fahrzeugen und Produkten der jeweiligen Regionen und Ländern eingesetzt werden. Quantron und ETO Motors wollen sich auch gegenseitig bei der gemeinsamen Nutzung einer Technologieplattform unterstützen. Eine solche soll die Konnektivität des Ökosystems, IoT, Flottenmanagementlösungen, standortbezogene Dienste, Routenmanagement, Energie, Aufladung und standortbezogene Dienste umfassen.