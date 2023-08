Quantron CEO Michael Perschke: „Das Jahr 2023 ist unser Transformationsjahr“

Bilanz

Der Vorstand der Quantron AG. Von links: Herbert Robel (CHRO), Andreas Haller (Founder and Executive Chairman), Michael Perschke (CEO) and René Wollmann (CTO). Foto: Quantron

Die erste Jahreshälfte ist für das Gersthofer Unternehmen ausgesprochen gut gelaufen. Jetzt gibt Geschäftsführer Michael Perschke einen Ausblick, was er vom laufenden Jahr noch erwartet. Die Pläne sind groß.

Die Quantron AG hat das zweite Quartal 2023 erfolgreich abgeschlossen. Angesichts der rasanten Entwicklungen in der Branche und der steigenden, internationalen Nachfrage nach emissionsfreien Mobilitätslösungen ist das Clean Tech Unternehmen zuversichtlich, seine Wachstumsziele zu erreichen. In den ersten sieben Monaten des Jahres konnte das Unternehmen einen Auftragseingang von 20 Millionen Euro verzeichnen. Der Auftragsbestand und die bei Kunden genehmigten Förderanträge belaufen sich kumulativ auf mehr als 100 Millionen Euro, teilt das Unternehmen mit.

Quantron ist in Italien expandiert

Ende Mai hat Quantron die Übernahme der Eyes Group s.r.l. von Friem S.p.A. und die Gründung von Quantron Italy S.r.l. bekanntgegeben. Quantron Italy hat seinen Firmensitz in Mailand, wo der Schwerpunkt zunächst auf emissionsfreien Fahrzeugen für die letzte Meile und Bussen liegen wird. Es wurden bereits vier vollelektrische Kleinbusse an die Gemeinden der Insel Elba geliefert und ein Tender für sechs elektrische Stadtbusse in Turin gewonnen. Managing Director von Quantron Italy ist Fabrizio Simoni, ein Automobilmanager mit mehr als 20 Jahren Erfahrung.

Quantron baut sein Führungsteam aus

Beate Reimann hat zum 01. Juli 2023 die Position als Chief Financial Officer (CFO) der Quantron AG übernommen und will das Unternehmen gezielt bei der gestarteten B-Finanzierungsrunde zusammen mit der Stifel Investment Bank unterstützen. Sie bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Leitung internationaler Finanzorganisationen mit sowie eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erzielung von Finanzergebnissen. Sie plant damit eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung der Quantron AG auf die Kapitalmarkt- und Börseneinführung zu spielen.

Darüber hinaus wurde Mohamed Oun, Leiter des Rechnungswesens und der Finanzen bei Mesientos Limited – einer Tochter der Oilinvest B.V., in den Aufsichtsrat der Quantron AG gewählt. Er löst Robert Schäble ab, welcher den Aufsichtsrat auf eigenen Wunsch verlässt. Mesientos Limited ist ein Investitionszweig der Oilinvest-Gruppe, welche mit ihrer Tochter Tamoil rund 2.450 Tankstellen in Europa betreibt.

Was plant Quantron für den Rest des Jahres?

Michael Perschke, CEO resümierte: „Das Jahr 2023 ist unser Transformationsjahr und ist gekennzeichnet durch den Anlauf unserer zwei Flaggschiffe bei Fuel Cell Produkten, die wir zusammen mit Ballard Power entwickelt haben. Diese Herausforderung setzen wir hervorragend um und planen, dieses Jahr bereits 25 bis 40 Fuel Cell Fahrzeuge an unsere Kunden zu übergeben.“ Außerdem erläuterte er: „Darüber hinaus stehen wir mitten in unserer B-Finanzierungsrunde und konnte schon diverse ‚Registration of Interest‘ und MoUs unterschreiben. Die B-Runde sichert unsere Skalierung über das Jahr 2024 hinaus. Wir werden den Erlös für unsere ‚Wasserstoff Offensive‘ einsetzen und sind stolz, dass Partner wie Ballard Power, Fund 4 Sustainability und Neuman Esser Gruppe unsere Strategie unterstützen und Teil unseres Ökosystems sind. Anfang September werden wir einen weiteren Investor bekanntgeben“.

Andreas Haller, Chairman bei Quantron fügte an: „Am 15.07.2023 konnten wir den 4. Geburtstag der Quantron AG feiern und ich bin stolz darauf, was wir als Team bisher geleistet haben. Wir können uns mittlerweile als Technologie-Marktführer bei Wasserstoffbetriebenen Fuel Cell Trucks bezeichnen und ich bin stolz auf das Quantron Team und unsere globalen Partnerschaften“.