Quantron AG gründet JointVenture mit Goldstone Technologie

Kooperation

Andreas Haller, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Quantron AG, und Dr. Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien. Foto: Quantron

Das Gersthofer Unternehmen Quantron AG stellte auf dem Greentech Festival in Berlin einen neuen Geschäftszweig vor. Zusammen mit Goldstone Technologies (GTL), einem führenden indischen Unternehmen für Business Intelligence und IT-Services, geht die Quantron AG ein Joint Venture unter dem Namen „Roqit“ ein. Ziel des Joint Ventures ist die Entwicklung einer digitalen Transaktionsplattform, die zukünftig als digitales Rückgrat von Quantron-as-a-Service (QaaS) dienen soll. Darüber hinaus werden KI-gestützte Softwarelösungen für den rasant hochlaufenden zero-emission Flottenmanagement-Markt entwickelt, die herstellerunabhängig eingesetzt werden können.

KI spielt wichtige Rolle in der Mobilität der Zukunft

Staatsminister Dr. Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, sieht große Chancen durch KI im Mobilitätssektor: „Mobilität der Zukunft wird erst durch die breite Anwendung von KI Wirklichkeit. Nur durch KI-basierte Effizienz- und Optimierungslösungen werden wir global zero-emissions-Lösungen umsetzen können. Mit der Hightech Agenda investiert der Freistaat Bayern insgesamt 5,5 Milliarden Euro in Zukunftsfelder wie KI, Quantentechnologie oder CleanTech. Damit schaffen wir ein einmaliges Ökosystem; beste Voraussetzungen für das zukunftsweisende Joint Venture von Quantron und Goldstone Technologies und für den breiten Roll-out von KI im Mobilitätssektor.“

Das Joint Venture wird von Augsburg und Hyderabad, Indien, aus operieren. Bis zum dritten Quartal 2023 soll eine US-Niederlassung folgen, um den globalen Markt für zero-emission Lösungen zu adressieren.

Indien will von der Zusammenarbeit mit Quantron profitieren

Jayesh Ranjan, Hauptsekretär der Ministerien für Industrie und Handel (I&C) und Informationstechnologie (IT) der Regierung von Telangana, erklärte: „Dieses Joint Venture zwischen Goldstone Technologies und der Quantron AG ist ein Beweis für das globale Potenzial der IT-Industrie in Hyderabad und das Engagement des Bundesstaates für nachhaltiges Wachstum. Wir sind zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit zur Entwicklung innovativer emissionsfreier Lösungen führen wird, die der wachsenden Nachfrage nach sauberen und effizienten Transportmitteln in Indien und auf der ganzen Welt gerecht werden. Die Zusammenarbeit zwischen GTL und der Quantron AG ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie internationale Kooperationen zu innovativen Lösungen führen können, die globale Herausforderungen angehen.“

So sieht die neue Plattform von Quantron und GTL aus

Die integrierte Plattform soll aus fünf digitalen Säulen bestehen, nämlich Flottenmanagement, Versicherung-as-a-Service, Wasserstoffwirtschaft, Treibhausgasbilanzierung (THG-Quoten) und Data Insights bestehen. Die Software bietet ein Flottenübersichts-Dashboard, Fahrermanagement, Fahrteninformationen, Geofencing, Verwaltung der Lade- oder Tankinfrastruktur, Smart Navigator, Verfolgung von Emissionsgutschriften, Pannenhilfe, Berichtsmodul und eine mobile Fahrer-App. „Die kennzeichnenden Faktoren dieser digitalen Plattform sind, dass sie partnerunabhängig, modular und OEM-unabhängig ist. Data Insights, eine wichtige Säule, wird bis 2032 schätzungsweise einen globalen Marktwert von 71 Milliarden USD erreichen. Unser Beitrag zu dieser Partnerschaft wird darin bestehen, Kunden dabei zu unterstützen, durch datengestützte Analysen wirkungsvolle Veränderungen voranzutreiben, um ihr Geschäft durch BI- und Analytics-Full-Stack-Fähigkeiten und Service-Angebote zu verbessern“, sagt Pavan Chavali, Managing Director von GTL.

So schätzt Quantron die neue Kooperation ein

Michael Perschke, CEO der Quantron AG: „Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit GTL, um den Markt für Flottenmanagement, der bis 2032 ein Volumen von 70 Mrd. US-Dollar erreichen soll, und für die Wasserstoffwirtschaft, in den bis 2030 weltweit über 320 Mrd. US-Dollar investiert werden soll, zu adressieren. Die innovativen Lösungen, die bereits heute in Indien entwickelt werden, bieten auch in diesem Bereich eine große Chance, um auf dem globalen Markt Fuß zu fassen. Wir werden dieses Know-How konsequent für die Entwicklung unserer einzigartigen digitalen Lösungen in der aufstrebenden clean transportation economy anwenden.“