Premium Aerotec hat turbulente Zeiten hinter sich. Das Augsburger Luftfahrtzulieferer sollte zerschlagen und zum Teil verkauft werden. Nach erfolgreichen Protesten von IG Metall und Betriebrat bleibt das Unternehmen Teil des Airbus-Konzerns.

Letztes Jahr gab der Flugzeughersteller mit Sitz im französischen Toulouse ebenfalls bekannt, das Flugzeuggeschäft in Deutschland neu auszurichten. Die Premium Aerotec GmbH soll schrittweise in eine Holding Rechtseinheit umgebaut werden, in der die Aktivitäten von Airbus im Bereich Zivilflugzeugbau in Deutschland gebündelt werden.

Neue Airbus-Tochter Airbus Aerostructures

Airbus Aerostructures GmbH nennt sich seit Juli 2022 die neue Airbus-Tochter unter der Führung von Dr. André Walter für die deutschen Flugzeugbauer des europäischen Herstellers. Das neue Unternehmen umfasst insgesamt vier Hauptstandorte, darunter das Werk in Hamburg. Dort arbeiten rund 4300, der Standort ist auch gleichzeitig der Hauptsitz. Weitere Standorte sind die Werke in Stade (ca. 1600 Mitarbeiter), Nordenham (ca. 2200 Mitarbeiter) und Bremen (ca. 350 Mitarbeiter). Rund 500 Mitarbeiter aus Entwicklungsbereichen und Zentralfunktionen an den Premium-Aerotec-Standorten Augsburg und Varel sind unternehmensübergreifend sind für Airbus Aerostructures tätig.

Premium Aerotec GmbH wird zu Airbus GmbH

Die Premium-Aeroctec-Standorte in Augsburg, Varel und Brasov werden als Business Unit unter dem Namen Premium Aerotec Industry unter dem Dach von Premium Aerotec geführt und verbleiben in Airbus. Diese Business Unit wird nach erfolgreicher Restrukturierung in Airbus Aerostructures integriert. Im Zuge dessen hat Airbus jetzt bekannt gegeben, dass sich der Name des Unternehmens Premium Aerotec zu Airbus ändert. Auch der Hauptsitz ändert sich von Augsburg zu Hamburg.