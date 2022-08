Pop-Up-Store Zwischenzeit wird zur Vinothek

Geschäftseröffnung

Der Pop-Up-Store Zwischenzeit wird von August bis Anfang Oktober zu einer Vinothek umgebaut. Foto: nice2taste

Der Pop-Up-Store Zwischenzeit in der Augsburger Annastraße verwandelt sich im August und September in eine Vinothek mit einer Auswahl verschiedener Weinsorten. Der Betreiber gestaltet daraus ein Event. Welches Programm für diese Zeit geboten ist.

Der Augsburger Weinhändler nice2taste wird die Location in der Innenstadt für Tastings und Präsentationen nutzen. Zwischen dem 19. August und dem 1. Oktober finden in der Fußgängerzone in der Annastraße verschiedene Veranstaltungen zum Thema Wein und Spirituosen statt.

Was die Besucher erwartet

Programmpunkte sind dabei unter anderem die Vorstellungen von Weinen aus Südafrika, Neuseeland und der Wachau. Auch einzelne Weingüter wie das Weingut Popp aus Franken oder Psyk Keilbach aus der Pfalz nutzen die Location zur Präsentation ihrer Weine.

Regionale Partner aus Augsburg nehmen an der Aktion teil

Der Gründer von nice2taste Michael Popp arbeitet in diesen sechs Wochen auch mit Partnern aus der Region Augsburg zusammen. Eva Allar und Daniel Klein präsentieren südafrikanische Weine von Isanga. Der Koch Michi Palma aus der Friedberger Eventlocation Samok stellt Gin-Sorten vor. Die Augsburger Kaffeemanufaktur Kaffee-Art gibt zudem einen Ausblick auf unterschiedliche Kaffeesorten. The Chef´s Corner stellt japanische Kochmesser aus. Im Pop-up-Store wird ferner auch eine Pop-Up-Galerie eröffnet. Art District Augsburg wird die Zwischenzeit mit Werken von jungen Künstlern gestalten.