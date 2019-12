Peter Kragler: Der Region steht weiteres Wachstum bevor

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN: Herr Kragler, wie ist Ihre Prognose für das Wirtschaftsjahr 2020 bezogen auf Bayerisch-Schwaben?

Peter Kragler: Die Region hat sich die letzten Jahre sehr gut entwickelt. Ich rechne fest damit, dass dieser Trend anhalten wird und uns weiteres Wachstum bevorsteht. Das können wir auch aktiv mitgestalten, denn: Solange wir es schaffen, den interessierten Unternehmen einen attraktiven Standort zu bieten, werden wir alle davon profitieren.

Wie stellt sich Ihr Unternehmen für 2020 auf?

Wir wollen im kommenden Jahr den Service für unsere Immobilienkunden noch weiter ausbauen. Die Immobilien sind vorhanden beziehungsweise am Entstehen. Die einzige Hürde: die Interessenten wissen oft nicht von allen Optionen und Objekten. Service steht im B2B-Bereich für uns an oberster Stelle. Spannende Unternehmen in die Region zu holen und wachsenden Firmen neue räumliche Perspektiven zu zeigen, steht dabei ganz oben auf unserer Agenda.

Wie blicken Sie ganz persönlich aufs Jahr 2020?

Ein neues Jahrzehnt sehe ich auch stets als eine Art Neuanfang. Ich möchte nicht nur an Altbewährtem festhalten, sondern auch mit technischen Innovationen und neuen Impulsen überzeugen.

Über KRAGLER Immobilien

Die KRAGLER Immobilien GmbH ist ein Augsburger Immobilien-Unternehmen und hat ihren Sitz im Sheridan Park. Das Unternehmen vermietet und verkauft Gewerbeimmobilien wie beispielsweise Büroflächen, Ladengeschäfte und Hallen. Ausgesuchte Wohnimmobilien und Kapitalanlagen runden das Portfolio des Immobilienmaklers ab.

Das Wirtschaftsjahr 2020

