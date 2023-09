Personalpsychologie: THA beruft Dr. Simone Kubowitsch als Professorin

Personalie

Professorin Simone Kubowitsch ist Expertin für Personalpsychologie an der Technischen Hochschule Augsburg. Foto: privat/THA

Dr. Simone Kubowitsch wurde auf die Professur für Personalpsychologie an der Fakultät für Wirtschaft der Technischen Hochschule Augsburg berufen. Sie ist insbesondere im Rahmen des zum Wintersemester 2021/2022 gestarteten und von der Hightech Agenda Bayern unterstützten Bachelorstudiengangs Wirtschaftspsychologie tätig.

In diesem Forschungsfeld bewegt sich Dr. Simone Kubowitsch

Schwerpunkt ihrer Arbeit an der Technischen Hochschule Augsburg ist die Frage, wie Menschen in Unternehmen mit aktuellen Herausforderungen umgehen können. Kubowitsch untersucht, wie sich Arbeitsplätze im Zuge von Digitalisierung und dem zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz verändern oder welche Zukunftskompetenzen Mitarbeitende benötigen und wie diese entwickelt werden – und nicht zuletzt, wie in digitalisierten Unternehmen gewonnene HR-Daten (Human Resources) für Personalentwicklung und Zusammenarbeit sinnvoll und ethisch vertretbar zu nutzen sind. Weiterhin beschäftigt sie sich mit Aspekten der sozialen Nachhaltigkeit in Unternehmen: Was bedeutet nachhaltiges Personalmanagement, wie können Unternehmen auf dem Weg zu mehr Diversität begleitet werden und wie sollten Arbeitsplätze gestaltet sein, damit sich Mitarbeitende wohlfühlen und produktiv sind?

Simone Kubowitsch sammelte Erfahrung in der Wirtschaft

Simone Kubowitsch studierte Diplom-Psychologie an der Universität Regensburg und war anschließend langjährig beratend für mittelständische und große Unternehmen tätig. Zu ihren Schwerpunkten gehörten personaldiagnostische Fragestellungen, innovative Ansätze in der Personalentwicklung und die Förderung von Gesundheit am Arbeitsplatz. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit der ganzheitlichen Betrachtung gesundheits- und leistungsförderlicher Faktoren am Arbeitsplatz. Dazu gehört etwa der Umgang mit psychosozialen Belastungen ebenso wie nachhaltige Führung. Gemeinsam mit dem Labor für Biomechanik an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg untersucht sie zudem das Zusammenwirken biomechanischer, physiologischer und psychischer Parameter unter Stress und Beanspruchung sowie den Transfer dieser Erkenntnisse in die Praxis, etwa der Gestaltung von Mensch-Fahrzeug-Interfaces für das autonome Fahren.

An diesen Forschungs-Projekten ist Simone Kubowitsch außerdem beteiligt

Neben ihrer Professur engagiert Simone Kubowitsch sich im KI-Produktionsnetzwerk Augsburg für den Aufbau eines Lern- und Innovationslabors im Rahmen des von der Technischen Hochschule Augsburg und des Instituts für Textiltechnik Augsburg 2022 eröffneten Recycling Ateliers. Gemeinsam mit Prof. Dr. Sarah Hatfield schafft sie mit dem Lernlabor ELLSI (Education and Learning Lab for Sustainability Innovations) einen Lern- und Begegnungsort, an dem Studierende, produzierende Unternehmen sowie alle an Nachhaltigkeit Interessierten ihre Kompetenzen zu Wirtschaftskreisläufen und Design4Recycling auf innovative Weise ausbauen können.