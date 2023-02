Patrizia verlässt ihren Stammsitz in Augsburg

Standortwechsel

Das neue Headquarter der Patrizia SE im Aurum. Grafik: CV GE21 GmbH

Die CV Real Estate AG hat in ihrer seit November 2022 im Bau befindlichen Gewerbeimmobilie Aurum weitere rund 5.000 Quadratmeter vermietet. Nach Fertigstellung des Objekts wird diese die Augsburger Patrizia SE belegen. Zugleich eröffnet eine Brotmanufaktur im Erdgeschoss eine gut 200 Quadratmeter große Filiale. Damit sind nunmehr ca. 9.000 Quadratmeter oder gut 56 Prozent der insgesamt etwa 16.100 Quadratmeter Mietfläche vorvermietet.

Patrizia verlässt ihren angestammten Hauptsitz

Die Patrizia SE wird folglich ihren bisherigen Hauptsitz an der Fuggerstraße 26 in Augsburg aufgeben. Wolfgang Egger, CEO und Gründer von Patrizia erklärte zu dem Projekt: „Unser Umzug in die neuen Räumlichkeiten ist ein klares Signal unserer Verbundenheit mit unserem Hauptstandort Augsburg. Gleichzeitig können wir in den neuen, modernen Büroflächen unsere New Work Prinzipien einer flexiblen und agilen Arbeitsweise für unsere Mitarbeiter noch besser umsetzten. Damit stärken wir unsere Unternehmenskultur und bieten unseren Mitarbeitern künftig ein noch attraktiveres Arbeitsumfeld mit einer ausgezeichneten Verkehrsanbindung an den öffentlichen Nahverkehr und die Bahn.“ Patrizia belegt in den Aurum-Bauteilen A und B die Obergeschosse drei bis fünf.

Wann zieht Patrizia um Aurum ein?

„Der Einzug eines der renommiertesten Investmenthäuser Europas bestätigt uns in unserer Vision, die wir am Standort sehen. Wir freuen uns, dass sich Patrizia dazu entschieden hat, ihr neues Headquarter in unserem modernen und energieeffizienten Gebäude in bester Augsburger Stadtlage zu eröffnen“, sagt Christian Vogrincic, Gründer und Vorstand der CV Real Estate AG. Das Münchener Immobilienunternehmen CV Real Estate AG will das Projekt gegenüber dem Augsburger Hauptbahnhof im dritten Quartal 2024 fertigstellen.