Patrizia AG wechselt DACH-Chef: Größter Immobilien-Pool unter neuer Leitung

Immobilienmarkt

Er kümmert sich künftig um die Geschicke der Patrizia AG in DACH und Zentraleuropa. Foto: Patrizia SE

Patrizia hat Hans Vermeeren zum neuen Head of Asset Management für Deutschland, Österreich, Schweiz sowie die zentraleuropäischen Märkte berufen. Bislang hat er das Asset-Management für die Niederlande und die nordischen Länder verantwortet. Er folgt in der neuen Rolle auf das Duo Alexandra Hüther und Alexandra Pase. Erstere hat seit März die Position als Head of ESG Asset Management Europe beim Augsburger Unternehmen übernommen. Sie kümmert sich somit um die europaweite strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung des Bereichs. Ihre ehemalige Leitungspartnerin hat Patrizia hingegen verlassen.

Wer ist der neue DACH-Chef der Patrizia AG?

Dadurch berichten die Verantwortlichen für sämtliche Nutzungsarten in der Region DACH und CEE an Hans Vermeeren. Der 52-jährige arbeitet seit Frühjahr 2020 für die Augsburger Patrizia AG. Davor führte der Immobilienökonom seine eigene Real Estate Firma in den Niederlanden. Außerdem sei er bereits in mehreren internationalen Managementpositionen bei Unibail-Radamco und Wereldhave tätig gewesen. Seine Erfahrungsbereiche sind dabei im Investment Development- und Asset Management zu verorten. Seine beruflichen Stationen reichen von Nordwesteuropa, über Deutschland und bis hin zur CEE-Region.

Deshalb setzt die Patrizia AG auf Hans Vermeeren

„Wir vertrauen auf die Investitions- und Managementfähigkeiten von Hans, wenn es um unser größtes Portfolio geht. Er ist ein praxisorientierter Profi, der an vielen Querschnittsprojekten beteiligt war, und er ist auch ein hochgeschätzter Manager. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam als Team alle anstehenden Herausforderungen meistern werden“, erklärt Amal Del Monaco, CEO Asset Management & Development European Real Estate.

Nachfolger für Niederlande-Geschäft steht noch aus

Hans Vermeerens bisherige Position werde in Kürze neu besetzt. Zu den Wechseln seiner Vorgängerinnen kommentierte Del Monaco außerdem: „Ich bedanke mich bei Alexandra Pase für ihre wertvolle Arbeit der vergangenen Jahre und bei Alexandra Hüther, dass sie sich der Herausforderung als neue Leiterin des ESG Asset Management Europe stellt.“