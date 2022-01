Patrizia investiert in Hamburger Wohnbauprojekt

Die Wohnanlage „Urban.Isle Campus“ soll bis Herbst 2024 fertiggestellt werden und ist für Studenten und junge Berufstätige ausgelegt. Es entstehen circa 10.100 Quadratmeter Wohnfläche, aufgeteilt auf 469 voll möblierte, hochwertige Mikroapartments mit einer durchschnittlichen Größe von 23 Quadratmetern.

Zu den Besonderheiten gehören eine Dachterrasse mit Außenküche, Arbeitszimmer sowie Gemeinschaftsräume mit Küche, Tischkicker und Billardtisch. Außerdem sind umfangreiche Fahrradstellplätze für alle Bewohner geplant. Das fertige Objekt wird auch über rund 1.400 Quadratmeter Gewerbefläche verfügen, die bereits fast vollständig vermietet ist.

Vereinbarkeit von sozialen und ökologischen Zielsetzungen

Klimaschutz und Nachhaltigkeit spielen bei der Entwicklung eine wichtige Rolle. Das Objekt wird nach dem Energieeffizienzstandard BEG 55 gebaut und zudem das DGNB-Zertifikat in Silber erhalten, entsprechend den Anforderungen von Patrizia. Was den sozialen Aspekt betrifft, bietet das Gebäude Mietflächen für die örtliche Freiwillige Feuerwehr sowie 22 Wohnungen für die Lebenshilfe, die Menschen mit Behinderungen hilft, ein unabhängiges Leben zu führen.

Der Urban.Isle Campus befindet sich in Hamburg-Rothenburgsort, einem aufstrebenden Mikrostandort in der Nähe der HafenCity, der zahlreiche Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten bietet und sehr gut an die Hamburger Hochschulen und weitere Stadtviertel angebunden ist. Die HafenCity ist mit einer Fläche von rund 157 Hektar Europas größtes Stadtentwicklungsprojekt und liegt in einem ehemaligen Industriegelände direkt am Wasser im alten Hafen. Hier entsteht ein komplett neuer Stadtteil mit einer Mischung aus Wohnungen, Büros, Einzelhandel, Gastronomie und einem vielfältigen Angebot an Kultur- und Freitzeiteinrichtungen.

Nathalie Winkelmann, Head of Fund Management Residential bei Patrizia, sagt dazu: „Mit dieser Transaktion konnten wir eine hochwertige Wohnimmobilie mit einem zukunftsweisenden Konzept erwerben, das die steigende Nachfrage von Studenten und Young Professionals nach Mikroapartments mit hervorragender Verkehrsanbindung bedient.“

Investitionen von 220 Millionen Euro innerhalb der letzten zwölf Monate

Christoph Langmack, Head of Acquisitions Residential bei Patrizia, fügt hinzu: „Die ESG-Kriterien des Urban.Isle Campus decken sich mit unseren eigenen Zielsetzungen und denen unserer Investoren, sozial- und umweltverträgliche Immobilien zu entwickeln. Innerhalb der letzten zwölf Monate wurden zwei weitere Projektentwicklungen mit einem Gesamtvolumen von circa 220 Millionen Euro mit Instone vereinbart. Wir haben daher bereits eine enge Beziehung zu Instone Real Estate und freuen uns auf die Zusammenarbeit bei diesem neuesten Projekt.“