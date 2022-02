Patrizia investiert in ein Bürogebäude in Heidelberg

Die Patrizia AG, ein führender Partner für weltweite Investments in Real Assets, hat im Auftrag ihrer Kunden ein Bürogebäude in Heidelberg erworben. Verkäufer ist Tristan Capital Partners CCP 5 LL Fonds und DW Real Estate. Das Objekt soll in einen Publikumsfonds eingebracht werden. Es hat 25.960 Quadratmeter Büro- und Laborflächen sowie ein Fitnessstudio und rund 450 Tiefgaragenplätze. Die Büroflächen sind zu 95 Prozent an verschiedene Unternehmen vermietet und lassen sich in kleine Büroeinheiten unterteilen, was den Mietern Flexibilität bieten soll. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge liegt bei knapp acht Jahren.

Universitätsstadt als vielversprechende Lage

Die Immobilie ist an einer der Hauptverkehrsstraßen Heidelbergs in der Nähe des Hauptbahnhofs gelegen und Teil der Heidelberger Bahnstadt, einem dynamischen Teilmarkt in Deutschlands ältester Universitätsstadt. Heidelbergs renommierte Universität und die gute Verkehrsanbindung tragen zur Beliebtheit der Stadt bei Studenten und jungen Berufstätigen bei, was die Nachfrage von Unternehmen nach Büroflächen erhöht

Uwe Hettwer, Associate Director Transactions bei Patrizia, erklärte: „Heidelberg erfreut sich aufgrund seiner großen Zahl an Absolventen und Young Professionals einer hohen Nachfrage nach modernen, ansprechenden Büroflächen. Das Objekt im Herzen der Bahnstadt profitiert von der Nähe zu überregionalen Verkehrsanbindungen, der fußläufigen Erreichbarkeit des Hauptbahnhofs und der Ansiedlung mehrerer Unternehmen aus dem Bereich der Biotechnologie im Teilmarkt Bahnstadt. Die hohe Nachhaltigkeit und die gute Ausstattung machen das Objekt für die Mieter attraktiv, gleichzeitig bieten der bestehende Mietermix und der Vermietungsstand eine zuverlässige Ertragsquelle."

Ein führender Partner für weltweite Investments in Real Assets

Patrizia bietet seit 38 Jahren Investments in Immobilien und Infrastruktur für institutionelle, semi professionelle und private Anleger an. Patrizia agiert weltweit und hat derzeit mehr als 50 Milliarden Euro Assets under Management. Sie ist mit über 900 Mitarbeitern an 26 Standorten vertreten. Seit 1984 investiert Patrizia mit dem Ziel, einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und engagiert sich seit ihrer Gründung zudem über die Patrizia Foundation, die in den letzten 22 Jahren weltweit rund 250.000 bedürftigen Kindern Zugang zu Bildung und damit die Chance auf ein besseres Leben ermöglicht hat.