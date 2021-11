Patrizia gewinnt neues Real Estate Debt Mandat

Das hochverzinsliche Mandat soll eine jährliche Nettorendite von über acht Prozent in US-Dollar erzielen. Das neue Mandat folgt auf die kürzlich vermeldete Übernahme von Whitehelm Capital, die neben Eigenkapital und börsennotierten Infrastrukturinvestitionen auch Debt Mandate für Infrastruktur anbietet.

Das Patrizia Global Real Estate Debt Mandat ist bereits aktiv und zielt darauf ab, die ersten 50 Millionen US-Dollar an Kapital in bis zu vier Investments in Europa und APAC zu investieren. Bei dem Kunden handelt es sich um einen führenden Versicherer aus Hongkong, der einen Anfangsbetrag von 50 Mio. US-Dollar zugesagt hat und die Absicht hat, das Mandat weiter auszubauen. Durch ihre Tochtergesellschaft Patrizia Global Partners (PGP) kann Patrizia eine beachtliche Erfolgsbilanz von mehr als einem Jahrzehnt für Real Estate Debt Investments über lokale Partner aufweisen und blickt auf ein indirektes Volumen von mehr als zwei Milliarden US-Dollar in Real Estate Debt Investments in Asien, den USA und Europa sowie über 130 Finanzierungen.

Marko Multas, Head of Asia bei PGP und Fondsmanager des neuen Produkts: „In einer Welt niedriger Zinsen suchen auf Langfristigkeit ausgelegte Investoren wie Versicherer und Pensionsfonds zunehmend nach alternativen Strategien auf den privaten Märkten, um höhere Renditen zu erzielen. Deshalb gibt es derzeit ein wachsendes Interesse an Private Debt und entsprechenden Anlageprodukten. Wir glauben, dass Real Estate Debt attraktive Möglichkeiten für neue und bestehende Kunden bietet. Viele traditionelle Darlehensgeber wie Banken haben sich aus unseren Zielmärkten zurückgezogen, was uns die Möglichkeit eröffnet, unseren Kunden Zugang zu sehr attraktiven Renditen und Diversifizierung zu verschaffen. Daher ist es für uns sehr sinnvoll, unseren Kunden Real Estate Debt Produkte anzubieten."

Das neue Debt-Mandat von Patrizia folgt auf die im September bekannt gegebene Übernahme von Whitehelm Capital, einem unabhängigen Infrastruktur-Investment-Manager mit über 23 Jahren Erfahrung im Bereich Private Equity und Debt. Nach Abschluss der Akquisition werden sich die AUM von Patrizia im Infrastrukturbereich auf circa fünf Milliarden Euro verdreifachen. Mittelfristig strebt Patrizia ein Wachstum des Segments auf 15 bis 20 Milliarden Euro an.