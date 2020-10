Orizon aus Augsburg stellt sich mit neuem Führungsteam auf

Orizon stellt sich mit einer veränderter Führungsmannschaft neu auf. Zwei Führungskräfte aus den eigenen Reihen des Unternehmens sind zum 01.09.2020 in die Geschäftsführung aufgestiegen. Mit einer Doppelbesetzung der Position des COOs wolle das Führungsteam seine strategischen Ziele hinsichtlich einer Festigung und eines weiteren Ausbaus des Geschäfts markieren. Komplettiert wird die neue Unternehmensleitung durch den erfahrenen Zeitarbeitsmanager und früheren Geschäftsführer Dr. Dieter Traub als CEO. Als Team wollen die Orizon-Manager das Personaldienstleistungsunternehmen wieder auf Kurs bringen. Die Branche müsse in Zeiten von Corona Einschnitte verkraften.

Führungsteam aus dem eigenen Unternehmen

Nach bewegten Monaten in der Geschäftsführung der Orizon-Gruppe vertrauen die Eigentümer, die japanische Outsourcing Inc., die Führung des Unternehmens einem erfahrenen Führungsteam aus dem eigenen Unternehmen an.

Als Geschäftsführer und COO stehen Jens Tettenborn und Matthias Henze seit Beginn des Monats an der Spitze der Orizon-Gruppe. Jens Tettenborn war seit 2018 Regionalleiter bei Orizon, kennt die Zeitarbeitsbranche seit 2005 und ist als studierter Ingenieur bestens verankert im technisch-gewerblichen Umfeld. Er wird für die Region Nord zuständig sein. Matthias Henze, der seit 2006 im Unternehmen ist und zuletzt ebenfalls als Regionalleiter tätig war, ist Betriebswirt und wird die Geschäfte in der Region Süd von Orizon verantworten. Mit Dr. Dieter Traub steht dem Duo ein erfahrener Manager an der Seite, der die Branche mit ihren Besonderheiten und ihrer volatilen Geschichte bestens kennt.

Keine Kündigungen in Corona-Zeiten

Eingebunden in das erweiterte Führungsteam setze die neue Mannschaft auf eine offensive Bearbeitung der Märkte. Dabei könne sie auf belastungsfähige Kundenbeziehungen und auf motivierte und Mitarbeiter zurückgreifen. „Wir kommen aus demselben Stall und jeder von uns hat schon einiges bei Orizon und im Markt bewegt“, weiß Matthias Henze, der sich bei Orizon in 14 Jahren erfolgreich vom Personalberater zum Geschäftsführer weiterentwickelt hat. Jens Tettenborn ergänzt: „Das Unternehmen ist gut aufgestellt, auch, weil es gelungen ist, in der Corona-Zeit auf Kündigungen weitgehend zu verzichten.“

Über die Orizon GmbH

Als Teil der japanischen Unternehmensgruppe Outsourcing Inc. bietet das Personaldienstleistungsunternehmen Orizon das umfassende Spektrum von Personaldienstleistungen an. Zum Serviceportfolio gehören Personalüberlassung und -vermittlung sowie die Durchführung komplexer Personalprojekte. Mit technischen, gewerblichen und kaufmännischen Fach- und Führungskräften wird ein Großteil der Berufsfelder abgedeckt. Mit dieser Strategie gehört das Unternehmen zu den Marktführern für den deutschen Mittelstand.