Oliver Heckemann wechselt in Geschäftsleitung von Christiani

Oliver Heckemann, der lange den Bereich Berufliche Bildung der IHK Schwaben leitete, wechselt in die Leitung der Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Dort soll er als Mitglied der Geschäftsleitung den Geschäftsbereich „Prüfungen“ verantworten. Heckemann werde den Geschäftsbereich Prüfungen für Kunden im In- und Ausland weiterentwickeln. Mittel- und langfristig soll er die Nachfolge von Helmut Fromm antreten, der den Bereich als tätiger Geschäftsführer im Unternehmen seit vielen Jahren verantwortet.

Christiani als Partner der IHK-Organisation

Bei der Durchführung der IHK-Prüfung für die technischen Ausbildungsberufe ist Christiani seit vielen Jahrzehnten Partner der IHK-Organisation in Deutschland, insbesondere der Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle (PAL) in Stuttgart. Die Produktpalette von Christiani für Prüfmittel und Ausbildungsunterlagen zur Prüfungsvorbereitung umfasst alle Ausbildungsberufe der IHK sowie einige der Handwerkskammern. Zahlreiche technische Ausbildungsunternehmen in ganz Deutschland nehmen den Service von Christiani bei den Prüfungsmaterialien für die praktische IHK-Prüfung in Anspruch.

Über die Dr.-Ing. Pauk Christiani GmbH

Das Unternehmen Christiani ist bereits seit 89 Jahren in der beruflichen Bildung tätig. Vom Fernlehrinstitut der Anfangstage hat sich Christiani zum umfassenden Lehrmittelanbieter entwickelt. Von der Schule über die Ausbildung bis zur Hochschule und der Weiterbildung reicht die Bandbreite, die das Unternehmen im Bereich der technischen Aus- und Weiterbildung bietet. Das Portfolio umfasst neben Lehr- und Fachbüchern und didaktischen Lernmaterialien auch Schulungsstände und Lehrsysteme, individuelle Lernkonzepte und technische Lehrmittel.