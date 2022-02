Neusäßer Epple Druckfarben erweitert Packaging Team

Die Epple Druckfarben AG baut ihr Team im Bereich Packaging aus: Andreas Grundke betreut als Key Account Manager Packaging seit Februar 2022 die Kunden in Deutschland und Österreich. Des Weiteren hat auch Dana Alpers ihre Aufgabe als Junior Product Line Manager bei der Epple Druckfarben AG angetreten.

Im dynamischen Verpackungsmarkt sei Beratungsleistung zu umweltgerechten Druckfarben und Systemen ebenso gefragt, wie die Optimierung bewährter Verpackungsdruckprozesse, heißt es aus dem Unternehmen. Diese notwendige Kompetenz in Kundenberatung und Vertrieb möchte die Epple Druckfarben AG nun mit Andreas Grundke erweitern. Der Diplom-Ingenieur (FH) Verpackungstechnik, bringt langjährige Erfahrung als Verkaufsleiter in namhaften Druckereiunternehmen mit, heißt es. In seiner Vertriebsfunktion bei der Epple Druckfarben AG wird er erster Ansprechpartner für die Verpackungsdruckkunden in Deutschland und Österreich sein. Der Vertriebsspezialist freut sich auf die enge Zusammenarbeit mit dem Product Line Management. Hier wird Andreas Grundke zusammen mit Helmut Fröhlich, Product Line Manager Commercial Sheetfed & Packaging Druckereien, Designer und Brandowner über Verpackungsdrucklösungen und Prozesskomponenten beraten und informieren.

In der Funktion als Junior Product Line Manager unterstützt Dana Alpers zusätzlich das Team von Epple. Die Bogenoffsetdruckerin absolvierte ein Studium der Verpackungstechnik an der HTWK Leipzig. Nach ersten Berufserfahrungen als Produktmanagerin in der Anwendungstechnik und Kundenberatung wird Dana Alpers ihr Know-how bei der Epple Druckfarben AG unter anderem in die Entwicklung und Umsetzung diverser Lösungen im gesamten Produktportfolio des Unternehmens einbringen.

Stefan Schülling, Mitglied des Vorstands bei der Epple Druckfarben AG und für Vertrieb und Product Line Management zuständig erklärte zu den beiden Personalien: „Wir freuen uns, dass wir im Bereich Packaging einen sehr branchenerfahrenen Spezialisten als auch eine junge Fachkraft im Product Line Management begeistern konnten. Wir werden dadurch unsere Druckereikunden noch intensiver betreuen und zu ihren erfolgreichen Geschäften beitragen können.“