Personelle Änderung im Vorstand von Epple aus Neusäß

Personalie

Andreas Köpnick ist neu im Vorstand der Epple Druckfarben AG. Foto: Epple

Nach sieben Jahren im Vorstand der Epple Druckfarben AG hat sich Gunther Gerlach dazu entschieden das Unternehmen zu verlassen. Zum 01. August tritt sein Nachfolger, Andreas Köpnick, das Amt an. Das sind seine Pläne für das Unternehmen.

Die Epple Druckfarben AG aus Neusäß, hat Andreas Köpnick zum 01.08.in den Vorstand berufen. Er wird in seiner Vorstandsfunktion die kaufmännische Leitung, Einkauf, Personal und Recht verantworten. Gunther Gerlach, der bisher für diesen Bereich verantwortliche Vorsitzende des Vorstands, hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.07 verlassen.

Der Vorstand der Epple Druckfarben AG besteht damit auch künftig aus drei Mitgliedern. Neben Andreas Köpnick sind dies Dr. Carl Epple, verantwortlich für Produktion, Entwicklung und Innovation und ab sofort auch Sprecher des Vorstands, sowie Stefan Schülling, verantwortlich für Vertrieb, Logistik und Product Line Management. Andreas Köpnick ist erfahrener Geschäftsführer aus der verarbeitenden Industrie, zuletzt als CFO bei einem Zulieferer der Automobilindustrie, heißt es in einer Mitteilung. Der Diplom-Betriebswirt (FH) freue sich auf seine verantwortungsvolle Vorstandsaufgabe und erklärte hierzu: „Der Druck- und Druckfarbenmarkt ist absolut herausfordernd und befindet sich mitten in einer Transformation. Hierbei sind funktionierende Standards und schlanke Prozesse unabdingbar für den Unternehmenserfolg. Zu diesem will ich mit meiner jahrzehntelangen Erfahrung aus der prozessorientierten Zulieferindustrie beitragen.“

Michael Berz, Aufsichtsratsvorsitzender der Epple Druckfarben AG erläuterte zu dem Wechsel im Vorstand des Unternehmens: „Wir verstehen die Entscheidung von Gunther Gerlach, das Unternehmen zu verlassen. Er hat seit 2015 als Vorstand und dann als Vorsitzender des Vorstands die Epple Druckfarben AG unternehmerisch erfolgreich weiterentwickelt und geprägt. Wir wünschen Gunther Gerlach für seine berufliche und persönliche Zukunft alles Gute. Zugleich sind wir überaus erfreut, mit Andreas Köpnick einen neuen Vorstand gewonnen zu haben, der in einem starken Mittelstand zuhause ist und der den Weg des unternehmerischen und technologischen Fortschritts der Epple Druckfarben AG höchst engagiert unterstützen will.“