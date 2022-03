Epple Druckfarben stellt sein Vertriebsteam neu auf

Harald Hufnagel hat bei der Epple Druckfarben AG die Gebietsverkaufsleitung für Süddeutschland und Österreich übernommen. Das verkündete das Unternehmen jetzt. In Zusammenarbeit mit Klaus Wörndl, seit Februar 2022 Technical Sales Manager bei Epple, wollen die Druckexperten mit Bogenoffsetdruckereien effiziente Druckprozesse für Qualitätsprodukte realisieren.

Viel Erfahrung in der Druckbranche Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Mit diesem Schritt setzt Epple auf intensive Kundenbetreuung in einem wichtigen und anspruchsvollen Vertriebsgebiet. Harald Hufnagel ist zahlreichen Kunden von Epple seit einer Dekade bekannt. Bislang war er über einige Jahre hinweg Senior Key Account Manager. Der gelernte Drucktechniker (FH) sammelte während seiner Karriere bei einigen Playern der Druckindustrie vielfältiges Technik- und Vertriebswissen. Dieses Know-how einbringend, soll Harald Hufnagel gemeinsam mit dem neuen Technical Sales Manager Klaus Wörndl jetzt ein starkes Vertriebsduo zur Entwicklung umfassender Systemlösungen für die Druckereikunden bilden, heißt es von Epple.

Das sagt der Epple-Vertriebsleiter zu den Personalien Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Klaus Wörndl, Offsetdrucker und Industriemeister Digital- und Printmedien, war langjähriger Druckereileiter in einer renommierten bayrischen Offsetdruckerei und kenne damit die Anforderungen hinsichtlich Druckfarben und weiteren Druckhilfsmitteln im Produktionsprozess genau, meldet Epple. Wilfried Bauder, Vertriebsleiter der Epple Druckfarben AG sagte hierzu: „Unsere Vertriebsmitarbeiter zeichnet hohe Verbindlichkeit, schnelles Reagieren und lösungsorientiertes Arbeiten aus. Gemeinsam mit der Anwendungstechnik, die ihre Kompetenz in der Anwendung und den Produktkenntnissen hat, bilden Harald Hufnagel und Klaus Wörndl somit ein starkes und verlässliches Team für unsere Kunden und Partner in Süddeutschland und Österreich.“