Neues Vorstandsmitglied bei der Epple Druckfarben AG

Der Vorstand von Epple Druckfarben besteht zukünftig aus drei Mitgliedern. Neben Stefan Schülling ist Gunther Gerlach zuständig für die Bereiche Produktion, Einkauf und Personal. Dr. Carl Epple ist als weiteres Vorstandsmitglied verantwortlich für Entwicklung und Innovation.

Internationalisierung und Vertrieb im Fokus

„Zunächst bedanke ich mich für das Vertrauen des Aufsichtsrats und der Eigentümerfamilien“, freut sich Stefan Schülling über seine neue Aufgabe. „Der Markt der graphischen Industrie ist im Wandel und damit auch sehr wettbewerbsintensiv. Dennoch bin ich überzeugt, dass wir als mittelständisches und flexibles Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten besitzen, um weiterhin erfolgreich am Markt zu agieren. Neben dem Ausbau der Internationalisierung wird vor allem der Vertrieb im für uns sehr wichtigen deutschsprachigen Markt in den nächsten Monaten im Fokus meiner Tätigkeit stehen.“

Langjährige Erfahrung bei Epple

Der 43-jährige Betriebswirt Stefan Schülling arbeitet seit 2011 für Epple Druckfarben. In den letzten Jahren war er als Leiter der Unternehmensentwicklung unter anderem für die Strategie und die Internationalisierung des Unternehmens mitverantwortlich. So gründete Stefan Schülling neben der Encres Epple France SAS auch die Epple Druckfarben Italia S.r.l. und ist hier seit 2017 als Geschäftsführer tätig. Bei der PCO Europe B.V. ist er seit der Anteilsübernahme 2018 durch Epple ebenfalls alleiniger Geschäftsführer.

Strategisch wichtige Position

Michael Berz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Epple Druckfarben AG, begrüßte das komplettierte Dreier-Kollegium an der Spitze des Druckfarbenherstellers: „Für die Epple Druckfarben AG war es perspektivisch wichtig, den Vorstand um ein weiteres Mitglied zu ergänzen. So können wir den Herausforderungen des Marktumfeldes umfassend gerecht werden. Wir sind sehr glücklich, mit unserem langjährigen Mitarbeiter Stefan Schülling diese strategisch wichtige Position besetzt zu haben. Wir wünschen ihm alles Gute für seine weitere Tätigkeit in unserem Haus.“