Neuer Investor beteiligt sich am „Bahn-Areal“ in Augsburg

Die Düsseldorfer Gerchgroup setzt ihren zum Jahresbeginn angekündigten Expansionskurs weiter um. Im Rahmen eines Joint Ventures mit der in Augsburg beheimateten Solidas GmbH ist die Beteiligung an der Konversionsfläche „Bahn-Areal“ an der Firnhaberstraße im Stadtteil Hochfeld in Augsburg ein finanzkräftiger Schritt für beide Projektentwickler.

Die rund 87.500 Quadratmeter große Liegenschaft erstreckt sich als eine der letzten zentralen Entwicklungsflächen dieser Größenordnung in Augsburg entlang der Firnhaberstraße vom Bahnpark Museum im Norden bis zur südlich anschließenden Messe. Das bislang als bahngewerblich genutzte Areal biete, heißt es von der Gerchgroup, durch die bisherige schienengebundene Freistellung einer sehr großen Teilfläche, vielseitiges Potential und könne in den nächsten Jahren zu einem gemischt genutzten Quartier im Rahmen eines Bebauungsplans entwickelt werden. In enger Kooperation mit der Stadt Augsburg will man in den kommenden Jahren in gebietsübergreifender Betrachtung einen Masterplan, und darauf aufbauend einen Bebauungsplan durchführen. Prinzipiell gab es bereits umfangreiche Vorgespräche durch die Solidas mit Nachbarn und der Stadtplanung Augsburg.

Die Gerchgroup bewegt sich bundesweit mit mehreren realisierten Projekten in einem Gesamtvolumen von rund 3,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen investiert erstmalig in der bayerisch-schwäbischen Hauptstadt. Das Investitionsvolumen in Augsburg wird sich nach Angaben des Unternehmens auf einen dreistelligen Millionenbetrag belaufen. Die Transaktion der Zusammenarbeit wurde in Form eines Share Deals durchgeführt. Marc K. Thiel, Vorstand Transaction der Gerchgroup AG erklärte: „Unser Unternehmen erwartet mit dem neuen Projekt in Augsburg wieder eine spannende Aufgabe, auch vor dem Hintergrund, dass es das erste Projekt der Gerchgroup in der traditionsreichen Römer- und Fuggerstadt ist. Wir sind zuversichtlich gemeinsam mit unserem Partner Solidas und der Stadt Augsburg ein qualitativ nachhaltiges, modernes und mit dem Umfeld vernetztes Stadtquartier zu initiieren.

Anton Kopp, Geschäftsführer der projektbezogenen Solidas Projektentwicklung 1.0 GmbH in Augsburg erläuterte zu dem geplanten Projekt und der aufkommenden Zusammenarbeit hingegen: „Mit unserem, schon lange in Augsburg engagierten Entwicklungsteam, freuen auch wir uns auf die anstehende Zusammenarbeit mit der Gerchgroup, um die anspruchsvolle städtebauliche Vernetzung des Bismarckviertels und des Hochfelds mit der Messe und der Uni Augsburg zu forcieren.“