Netz16 übernimmt Mehrheitsanteile an Augsburger Systemhaus Parit

Transaktion

Von links: Dr. Andreas Herch, Henning Krebel, Christian Popp. Foto: Netz16

Die Netz16 GmbH befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Nach einem sehr guten Geschäftsjahr 2022, in dem der Gruppenumsatz erstmals über 20 Millionen Euro lag, baut das Augsburger Systemhaus seine regionale Präsenz weiter aus. Denn diesen Januar übernahm Netz16 die Mehrheit der Anteile an dem Augsburger Systemhaus Parit GmbH und will somit weiter seine Kerngeschäftsbereiche stärken. Zusätzlich zum ganzheitlichen IT-Systemhaus Leistungs- und Produktportfolio hat sich die Parit in den vergangenen Jahren insbesondere auf die Bereiche Cloud-Infrastruktur und – Telefonie spezialisiert. Der Kundenfokus liegt bei Unternehmen bis circa 50 IT-User.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

So bewertet Netz16-Geschäftsführer Dr. Andreas Herch die Übernahme

„Durch die Übernahme der Parit GmbH gewinnen wir ein etabliertes Augsburger Systemhaus, das unseren ganzheitlichen Lösungsansatz abrundet und eine Kundensegmenterweiterung im SMB-Markt ermöglicht“, erklärt Dr. Andreas Herch, Geschäftsführer der Netz16 GmbH. „Wir kennen uns bereits seit vielen Jahren persönlich und sind ja nur einen Steinwurf entfernt. Zudem hat die Parit ein spannendes Lösungs-Knowhow im Cloud-Umfeld aufgebaut, das perfekt zu unserer Managed-Service-Strategie passt“, ergänzt Christian Popp, technischer Geschäftsführer der Netz16.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das bedeutet die Übernahme für Parit

„Mit der Netz16 GmbH gewinnen wir einen starken Partner, mit dem wir unseren Kunden ein noch breiteres Produktspektrum, besonders im Bereich IT-Security, anbieten können“, freut sich der geschäftsführende Gesellschafter von Parit, Henning Krebel, der auch weiterhin als Geschäftsführer das Unternehmen steuert, auf die kommende Zusammenarbeit.