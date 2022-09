MVV im Industriepark Gersthofen stellt 30 Auszubildende ein

Personalie

Für 30 Jugendliche begann am 1. September ein neuer Lebensabschnitt – MVV-Geschäftsführer Dr. Markus Partik (ganz rechts) begrüßte die neuen Azubis. Foto: Ingrid Knöpfle, MVV

Am Donnerstag, 1. September 2022, begann für 30 Jugendliche der „Ernst des Lebens“ bei MVV im Industriepark Gersthofen. Neun verschiedene Berufe bietet die Standortbetreibergesellschaft für die Ausbildung des Nachwuchses.

Die MVV bildet im Industriepark Gersthofen die Nachwuchskräfte für die am Standort ansässigen Unternehmen aus. Die Aufteilung auf die neun Ausbildungsberufe orientiert sich im Wesentlichen am Bedarf der Chemiebranche: die Chemikantinnen und Chemikanten stellen mit 15 Azubis naturgemäß die größte Gruppe, daneben haben ein Chemielaborant und eine Chemielaborantin, drei Industriemechaniker, drei Elektroniker für Betriebstechnik, zwei Industriekaufleute, drei Köche sowie eine Fachkraft für Schutz und Sicherheit und eine Fachkraft für Lagerlogistik ihre Lehre im Industriepark begonnen.

Zunächst viel Information und Kennenlernen für die Azubis

Der Start in den neuen Lebensabschnitt beginnt für die jungen Leute mit vielen Informationen, die sich in den ersten beiden Tagen im Wesentlichen um die Sicherheit drehen. Darauf folgt ein viertägiges Einführungsseminar, das MVV gemeinsam mit dem Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft in Pappenheim veranstaltet. Es ermöglicht den jungen Leuten, sich im Kreis der neuen Azubis kennenzulernen. In Kleingruppen erarbeiten sie alles über ihre Rechte und Pflichten während der Ausbildung, aber auch über die individuellen Besonderheiten des Industrieparks mit seinen elf Unternehmen und unterschiedlichsten Produkten.

„Wir geben uns große Mühe, den Jugendlichen einen guten Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen, denn sie sind als gut ausgebildeter Nachwuchs die Zukunft der Unternehmen im Industriepark", betonte MVV-Geschäftsführer Dr. Markus Partik bei der Begrüßung der neuen Lehrlinge.

Bewerbungsrunde für 2023 läuft bereits

Für dieses Jahr konnten fast alle Ausbildungsplätze besetzt werden, jetzt beginnt bereits die Bewerbungsrunde für den September des nächsten Jahres. "Es wird zunehmend schwieriger, geeignete Auszubildende zu finden. Wir bieten auch dieses Jahr wieder Berufspraktika und Schnuppertage an; ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Online-Informationen über eine Ausbildung im Industriepark", sagt Ausbildungsleiter Reinhard Pfiffner. Ein Beispiel dafür ist die digitale Ausbildungsmesse.