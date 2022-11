Mizuno rüstet den FC Augsburg für die nächsten fünf Jahre aus

Neuer Ausrüster

Archivbild. Die Augsburger WWK Arena. Foto: B4BSCHWABEN.de

Das Unternehmen wurde 1906 von den Brüdern Rihachi und Rizo Mizuno gegründet. Künftig wird Mizuno nicht nur die Profis mit Trikots und Trainingsbekleidung in individuellen Designs ausstatten, sondern auch den gesamten Nachwuchsbereich sowie die Frauen- und Mädchenmannschaften.

Einbindung in den Designprozess

Der neue Ausrüster plant in den kommenden Jahren, den Fans des FC Augsburg die Möglichkeit zu bieten, ihre Ideen in die Gestaltung der Produkte einzubringen. „Für uns stand bei der Auswahl des neuen Ausrüsters neben der Qualität vor allem die Gestaltungsmöglichkeit von individuellen Trikots im Fokus. Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit Mizuno einen langfristigen Partner gewinnen konnten, der genau diesen Weg in den kommenden Jahren mit uns gehen möchte“, erklärt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. Ebenso sagt er, dass durch die für sie gestalteten Trikots und Trainingsbekleidung die Verbundenheit und Identifikation zu den Fans erhöht werden soll.

Mizuno will Nachhaltigkeit fokussieren

Im Jahr 1991 wurde Mizuno zu einem der ersten Unternehmen in der Sportindustrie, welches eine globale Umwelt-Initiative ins Leben gerufen hat. Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie fokussiert sich das Unternehmen seit 2021 auf drei Kernbereiche: Umwelt- und Naturschutz, Gesundheit durch Sport und Respekt für jeden Menschen, heißt es in einer Mitteilung. Diese ergänzen sich mit der Nachhaltigkeitsstrategie des FCA, welche „Brücken bauen. Menschen bewegen. Umwelt schützen.“ lautet, meldet der FCA. Ab 2050 habe sich Mizuno außerdem selbst verpflichtet, CO2-neutral zu sein.

Amtierender Design-Meister in der Bundesliga

Beginnend mit eigenen Schuhen, die seit Mitte der 1950er-Jahre hergestellt werden, hat Mizuno eine lange Tradition als Ausrüster im Fußball. Seit der Saison 2022/2023 ist Mizuno nun auch wieder als Ausrüster von europäischen Fußballclubs aktiv. So stattet Mizuno in der aktuellen Saison unter anderem den VfL Bochum sowie den italienischen Erstligisten Lazio Rom aus und hebt sich durch individuelle, auf die Vereine abgestimmte, Trikotdesigns ab.

„Es ist für uns eine große Ehre, Teil der FC Augsburg Familie zu werden“, sagt Mark Kaiway, Head of Global Marketing von Mizuno. „Wir freuen uns auf einen fantastischen Start in die neue Saison, darauf die Partnerschaft mit dem FC Augsburg auszubauen sowie den Kontakt zu den Fans zu vertiefen.“

Ende der aktuellen Partnerschaft mit Nike

Nach acht Jahren endet folglich auch die aktuelle Partnerschaft mit Ausrüster Nike zum Ende der Saison. „Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem aktuellen Ausrüster Nike sowie 11Teamsports für die vertrauensvolle Partnerschaft in den vergangenen acht Jahren, die sicherlich mit der Europa League-Teilnahme einen besonderen sportlichen Höhepunkt erfahren hat“, ergänzt Michael Ströll.