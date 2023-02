Meteocontrol stellt Geschäftsleitung neu auf

Personalie

Dr. Stijn Stevens ist Managing Director bei der Meteocontrol GmbH. Foto: Meteocontrol / Philipp Arnoldt

Dr. Stijn Stevens ist zum Geschäftsführer ernannt worden. Bislang war Dr. Stevens bereits seit 2021 als Chief Technology Officer. Weshalb die Berufung in eine besondere Zeit für Meteocontrol fällt.

Meteocontrol hat bekanntgegeben, dass Dr. Stijn Stevens zum Managing Director ernannt wurde. In seiner neuen Position wird er eine tragende Rolle in der strategischen Weiterentwicklung des Produktportfolios des Unternehmens einnehmen. „Dr. Stevens ist ein international erfahrener Technologieexperte mit ausgezeichneter Branchenkenntnis. Wir sind überzeugt, dass er zu diesem wichtigen Zeitpunkt der Unternehmensentwicklung die richtige Person ist, um der Meteocontrol zu weiterem Wachstum zu verhelfen“, sagt CEO Chris Liu.

Diesen Aufgaben fokussiert Dr. Stijn Stevens künftig

Bereits seit 2021 ist Dr. Stevens als Chief Technology Officer (CTO) bei der Meteocontrol und ist für die technologische Strategie des Unternehmens verantwortlich. In seiner neuen Rolle wird er diese Arbeit auf das Gesamtunternehmen erweitern und sich auf die Weiterentwicklung der Produkt- und Servicepalette sowie die Erschließung neuer Technologie- und Geschäftsfelder konzentrieren, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Ernennung von Dr. Stevens erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Meteocontrol ein starkes Wachstum verzeichnet. Seit 2017 hat das Unternehmen seinen Umsatz verdoppelt und ist in über 80 Ländern tätig.

Das sagt Dr. Stijn Stevens zu seiner neuen Position

„Ich bin begeistert, diese neue Position anzutreten und gemeinsam mit ganz mc die Erneuerbaren voranzutreiben”, meint Dr. Stevens. „Wir haben in den letzten Jahren große Fortschritte bei der Produktentwicklung gemacht. Es liegen spannende Jahre des Wandels, des Erhaltens und des sich neu Erfindens vor uns. Ich danke dem Management und dem Shareholder für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die Fortführung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit.“