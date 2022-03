Meteocontrol kooperiert mit kolumbianischem Energieversorger

Das System zentralisiert und erleichtert auch die Kontroll-, Wartungs- und Reparaturaufgaben. Die Partnerschaft ist Teil der Internationalisierungsstrategie von meteocontrol. Damit stärkt der führende Anbieter unabhängiger PV-Monitoring- und Regelungssysteme weiter seine Marktpräsenz in dem dynamischen lateinamerikanischen Markt.

Stromversorgung von mehr als 1,2 Millionen Verbrauchern

Celsia ist ein Energieunternehmen der Argos-Gruppe und betreibt ein umfangreiches Netz zur Erzeugung erneuerbarer Energien mit einer Gesamtleistung von circa 1.400 Megawatt. Damit kann das Unternehmen mehr als 1,2 Millionen Verbraucher in Kolumbien, Panama, Costa Rica und Honduras mit sauberem Strom versorgen. Celsia bündelt die Betriebsführung seiner Produktionsanlagen und Vertriebsnetze in ihrem Nova-Kontrollzentrum in Yumbo, Valle del Cauca. Nun hat das Unternehmen beschlossen, die Überwachung seiner Photovoltaikanlagen auf einer einzigen Plattform zu vereinheitlichen. Diese wird die bisher verwendeten unterschiedlichen Systeme ersetzen.

All-in-One-Monitoring, Stromkontrolle und Wartung

Die VCOM Cloud von meteocontrol ist eine moderne Softwarelösung für die professionelle Überwachung von Photovoltaikanlagen. Mit ihrer Funktionalität, Präzision und Flexibilität ist VCOM ein zukunftssicheres System für die Verwaltung großer Anlagenportfolios sowohl im „Commercial & Industrial“ als auch im „Utility“-Segment. Die VCOM-Lösung verbindet umfangreiche Monitoring-Funktionen mit digitalisiertem Betriebs- und Wartungsmanagement und einem Datenhosting-Service. Dadurch lassen sich die betriebliche Effizienz ebenso wie die Kosteneffizienz aller Prozesse optimieren.

Das sagt der Operations Leader von Celsia

„Wir sind überzeugt, mit VCOM Cloud von meteocontrol eine passende Lösung gefunden haben, die alle unsere Anforderungen erfüllt. Die Möglichkeit, unser Photovoltaik-Portfolio mit einem einzigen effizienten und zentralisierten Tool zu verwalten, erlaubt uns ein besseres Management und bietet uns mehr Optionen, mögliche Neuentwicklungen in der Produktion zu erkennen", erklärt Carlos Alberto Moreno, Operations Leader bei Celsia.

Technische Unterstützung vor Ort

Mit mc Central America in El Salvador und mc Chile in Santiago de Chile verfügt Meteocontrol über eigene Spezialisten in der Region. Kunden profitieren so von technischem Support in der Landessprache und ohne jede Zeitverzögerung.