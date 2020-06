Messe Augsburg plant Neustart im Herbst

„Wir freuen uns sehr über die gestrige Mitteilung des Freistaats und auf einen ereignisreichen Messeherbst am Standort Augsburg“, äußert sich Lorenz A. Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg, nachdem das Bayerische Staatsministerium die Regelungen zur Durchführung von Messen und Kongressen ab dem 01.09.2020 kommuniziert hat. Rau weist auf die Bedeutung der Messewirtschaft hin: „Messen sind als zentrale Marktplätze und Business-Plattformen unverzichtbar für eine schnelle Wiederbelebung der heimischen Wirtschaft. Besonders nach den letzten Monaten des Stillstands brauchen viele Industrien neue Impulse durch Messen und Kongresse.“

Umfassender Hygienestandart für Veranstaltungen

Die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten stehe hierbei für den Messestandort Augsburg auch bei der Wiederaufnahme des Messebetriebs an erster Stelle. Die Messe Augsburg biete den Partnern, Ausstellern und Besuchern auch in Corona-Zeiten ein sicheres Umfeld für ein Erfolg versprechendes Messegeschehen. Rau verweist hierbei auf ein umfangreiches Schutz- und Hygienekonzept: „Entstanden ist ein umfassender Hygienestandard für unsere Veranstaltungen, mit welchem wir auch große Messen und Kongresse abhalten können. Die Messe Augsburg bietet eine gute Infrastruktur, um durch das Schutz- und Hygienekonzept die Sicherheit und die Gesundheit aller Teilnehmer zu gewährleisten.“

Veranstaltungen für die gesamte Region wichtig

Götz Beck, Geschäftsführer der Regio Augsburg Tourismus GmbH, betont die Bedeutung von Veranstaltungen für die regionale Hotellerie und Gastronomie: „Im regionalen Messe- und Kongressmarkt hat es in den letzten Jahren kontinuierlich Ausschläge nach oben gegeben. Die zunehmenden Aussteller- und Besucherzahlen, die im Stadtgebiet und im Umland übernachten und gleichzeitig die Gastronomie, den Einzelhandel und den ÖPNV ankurbeln, fallen seit Mitte März komplett weg. Die Veranstaltungen im Herbst sind für die gesamte Region enorm wichtig, nur so können Umsatzeinbußen für 2020 einigermaßen abgefedert werden.“

Über Messe Augsburg

Die Messe Augsburg als drittgrößter Messeplatz in Bayern ist ein Wirtschaftsmotor mit Ausstrahlung weit über die Grenzen Bayerisch-Schwabens hinaus. Augsburg punktet mit einem bestens strukturierten und auch international gut erreichbaren Messegelände, persönlichem Service und dem Charme der zweitältesten Stadt Deutschlands. Die Messe Augsburg ist Full-Service-Partner für Messen und Events: 12 Hallen mit 48.000 Quadratmeter Bruttofläche, 10.000 Quadratmeter Freigelände, ein Tagungscenter, vier Eingangsbereiche, beste Verkehrsanbindung sowie 1.850 Parkplätze in unmittelbarer Nähe bieten eine Vielzahl an individuell planbaren Veranstaltungsmöglichkeiten.