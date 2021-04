Mercedes-Benz Vertriebsdirektion stellt neuen Leiter Bayern vor

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Der 55-Jährige Johannes Fritz wird neuer Leiter der Mercedes-Benz Pkw und Vans Niederlassungsbetriebe in der Vertriebsdirektion Bayern mit Niederlassungen in München, Augsburg, Nürnberg und Würzburg. Ulrich Kowalewski, seit 21 Jahren das Gesicht der Marke Mercedes-Benz in München und seit sieben Jahren Leiter der Vertriebsdirektion Pkw und Vans Bayern, geht mit 66 Jahren zum 30. September 2021 in den Ruhestand.

Ein knappes halbes Jahrhundert im Dienst von Daimler

„Ulrich Kowalewski war für unsere Kundinnen und Kunden in München und Bayern über Jahrzehnte der perfekte Repräsentant der Marke Mercedes-Benz“, betont Katrin Adt, Leiterin des Mercedes-Benz Retail Pkw und Vans Europa. „Wir bedanken uns ganz herzlich für seine Verdienste in der Daimler AG, die mittlerweile fast ein halbes Jahrhundert umfassen. Mit großer Professionalität und persönlichem Talent hat er die Begeisterung unserer Kundinnen und Kunden geweckt und deren große Bindung zu unserer Marke in der Region gepflegt. Wir freuen uns, dass nun mit Johannes Fritz ein ebenso profilierter und leidenschaftlicher Manager die Nachfolge übernimmt. Johannes Fritz wird mit seiner breiten Erfahrung im Vertrieb die Vertriebsregion Bayern mit seinen eigenen Impulsen bereichern.“

Der Betriebswirt Johannes Fritz bringt internationale Erfahrung im Vertrieb mit. Er begann seine Laufbahn in der Daimler AG im deutschen Markt als Pkw-Gebietsverkäufer in den MB Niederlassungen Ravensburg und Stuttgart. Nach Stationen in der globalen Schulungsabteilung des Konzerns und als Assistent des CEO des Übersee-Geschäftes übernahm er 2001 die Leitung der Chrysler & Jeep Vertriebsgesellschaft in der Türkei. 2004 wechselte er als Vertriebsdirektor von Mercedes-Benz Cars in der Region Middle East nach Dubai und kehrte 2008 als Bereichsleiter für das Chrysler & Jeep Geschäft in Central/Eastern Europe, Africa & Asia nach Stuttgart zurück. Als Mitglied der Geschäftsleitung übernahm er dort 2009 den Bereich Marketing & Sales Mercedes-Benz Cars, den er seit 2015 für die gesamte Region Overseas verantwortete. Gegenwärtig ist Johannes Fritz als Co-CEO von Mercedes-Benz South Africa und Executive Director Mercedes-Benz Cars für das gesamte Pkw-Vertriebsgeschäft des Konzerns in Südafrika verantwortlich.

Ulrich Kowalewski tritt nach fast einem halben Jahrhundert Dienst für den Stern in den Ruhestand. Foto: Mercedes Benz

Sein Vorgänger Ulrich Kowalewski trat 1973 in die Daimler-Benz AG ein. Er übernahm verschiedene Aufgaben im Verkauf, unter anderem war er Verkaufsleiter in den Mercedes-Benz Niederlassungen Dortmund, Hamburg und Bielefeld. 1991 wurde er Vertriebsleiter Pkw der damaligen Region West. Ab 1995 leitete Kowalewski die Mercedes-Benz Niederlassung Bremen. Im Jahr 2000 wechselte er an die Isar und wurde Direktor der Niederlassung München sowie Geschäftsführer der Auto Henne und Henne Unimog GmbH. Vier Jahre später wurde Kowalewski erster Geschäftsführer der neu gegründeten Mercedes-Benz Cars in Leipzig. 2015 übernahm er die Leitung der Vertriebsdirektion Pkw und Vans Bayern. Seit 2020 verantwortet er zusätzlich Mercedes-Benz Rent sowie den Aufbau der Mobility Organisation inklusive eMobility für den Mercedes-Benz Own Retail Pkw und Vans Deutschland.