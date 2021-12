Maximilian’s macht Kinderträume der KJF im eigenen Haus wahr

58 Kinder des Frère-Roger-Kinderzentrums gestalteten bunte Umschläge, in denen sie ihre Geschenkwünsche platzierten. Die Einrichtung der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e. V. (KFJ) veranstaltet diese Aktion alljährlich. Nun hängen diese an dem Wunschbaum in der Hotellobby des Augsburger Maximilians. Hijran (7), Luca (6), Maha (9) und Maya (6) brachten die Briefe an den Ästen an. Dabei kostet ein Präsent mindestens 15 Euro und maximal 50 Euro.

Wunschbaum-Aktion der KFJ im Hotel Maximilian's

Die gemeinsame Spendenaktion der KJF Augsburg und des Hotels findet dieses Jahr zum sechsten Mal statt. „Der Wunschbaum ist gerade für diese Kinder und Jugendlichen wichtig, da ihre Wünsche von den Familien meist nicht erfüllt werden können“, erklärt der Vorstandsvorsitzende der KJF Augsburg, Markus Mayer. Vorab zeigt er sich bei jedem Teilnehmer erkenntlich: „Ich bedanke mich herzlich bei allen, die sich an der Aktion beteiligen und dadurch das Weihnachtsfest für diese Kinder und Jugendlichen so besonders machen.“

Sascha Eckl zeigt sich ebenfalls von der jährlichen Aktion begeistert: „Es ist uns immer wieder eine Freude, gemeinsam mit unseren Gästen, zum Fest der Liebe und Hoffnung die Herzenswünsche der Kinder und Jugendlichen zu erfüllen. Auch in dieser für uns alle schweren und herausfordernden Zeit möchten wir die Kinder aus dem Frère-Roger-Kinderzentrum weiterhin unterstützen.“ Die Aktion ist mittlerweile fester Bestandteil des Augsburger Maximilians wie er betont: „Der Wunschbaum in der Hotellobby ist bei uns zu einer schönen Tradition in der Weihnachtszeit geworden.“

Noch bis zum 12. Dezember 2021 können in der Hotellobby des Augsburger Maximilian’s Träume erfüllt werden. Kurz vor Weihnachten werden die Päckchen mit den Herzenswünschen an die Kinder und Jugendlichen im Frère-Roger-Kinderzentrum übergeben. Die Geschenke können problemlos an der Rezeption oder direkt unter dem Wunschbaum abgegeben werden. Neben Mitarbeitenden und Gästen des Hotels ist jeder eingeladen, an der Aktion teilzunehmen.