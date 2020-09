MAN Truck & Bus mit Standort in Gersthofen baut Stellen ab

Am Gersthofener Standort von MAN Truck & Bus (MTBD) haben sich am 22. September alle Mitarbeiter – rund 60 in der Zahl – vor dem Werkstor des Unternehmens versammelt. An der Aktion haben bundesweit alle Filialen teilgenommen. Grund dafür war ein im Vorfeld angekündigter Stellenabbau des Unternehmens. MAN Truck & Bus hat bekannt gegeben, massiv Arbeitsplätze abzubauen. Weltweit sollen 9.500 Arbeitsplätze wegfallen, davon 1.500 in den Serviceniederlassungen. Damit ist jeder dritte Arbeitsplatz bedroht.

„So etwas hat es noch nie gegeben“

Peter Potye, Betriebsratsvorsitzender Servicebetrieb Gersthofen, betont, dass er selbst noch keine genauen Auskünfte über das zukünftige Vorgehen bekommen habe, erst seien die Medien informiert worden. „Ich bin sehr enttäuscht, denn bis heute war MAN stets ein guter Arbeitgeber. Ich arbeite seit 36 Jahren in diesem Betrieb, aber so etwas hat es hier noch nie gegeben. Bisher waren wir immer eine große Familie – das geht jetzt verloren“, betont Potye. Das gemeinsame Kämpfen für den Standort stehe jedoch noch immer an erster Stelle: „Der Zusammenhalt ist ein sehr wichtiger Faktor, die gesamte Belegschaft zeigt sich als Einheit vor dem Werkstor“, so Potye.

Kundgebung bei MAN Truck & Bus gegen den Stellenabbau

Entscheidung sei sehr schwer zu verstehen

Der Betriebsratsvorsitzende wisse nicht, wie viele Menschen an seinem Standort betroffen sind, ihm liege nur die Information vor, dass die Stellen vor allem in den Servicebetrieben abgebaut werden sollen. Wann mit weiteren Informationen gerechnet werden kann, stehe noch nicht fest. Vor allem sei für Potye unklar, weshalb eine solche Entscheidung getroffen wurde: „Seit zehn Jahren, seit dem Jahr 2010, verzeichnen wir jährlich steigende Zahlen – da ist eine solche Entscheidung sehr schwer zu verstehen.“

Über MAN Truck & Bus

MAN Truck & Bus ist einer der führenden europäischen Nutzfahrzeughersteller und Anbieter von Transportlösungen mit jährlich rund 11 Milliarden Euro Umsatz (2019). Das Produktportfolio umfasst Transporter, Lkw, Busse, Diesel- und Gasmotoren sowie Dienstleistungen rund um Personenbeförderung und Gütertransport. MAN Truck & Bus ist ein Unternehmen der TRATON SE.