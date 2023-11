MAN Energy Solutions wird mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet

Innovation

Vertreter von MAN Energy Solutions nehmen den 16. Deutschen Nachhaltigkeitspreis in Empfang; im Bild (von links nach rechts): Norbert Liepert, Christoph Zeppenfeld, Isabel Vihl, Martin Oetjen (Chief Operating Officer), Richard Gilgenrainer. Foto: MAN Energy Solutions

MAN Energy Solutions wurde bei einer Preisverleihung am 23. November mit dem 16. Deutschen Nachhaltigkeitspreis geehrt und wurde als einer der Gewinner in der Unternehmenskategorie „Maschinen- und Anlagenbau“ ausgezeichnet. In ihrer Begründung hebt die Fachjury hervor, das Unternehmen habe „besonders wirksame, beispielhafte Beiträge zur Transformation geleistet, damit Vorbildcharakter erworben und richtige Signale in seine Branche und darüber hinaus gesendet“.

Technologien zur Dekarbonisierung

MAN Energy Solutions bietet Technologien zur Eliminierung sogenannter „unvermeidbarer Restemissionen“ an, also solcher CO2-Emissionen, die sich nicht ohne Weiteres einsparen oder ersetzen lassen. So wird beispielsweise bei der Herstellung von Zement eine große Menge Kohlendioxid freigesetzt. Allein diese Branche ist daher für rund acht Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich. Technologien von MAN Energy Solutions erlauben es, dieses CO2 im Prozess aufzufangen und abzuscheiden, sodass es nicht in die Atmosphäre entweicht. Auch bei der Dekarbonisierung der Schifffahrt, der Energie- und Wärmeerzeugung sowie in der Chemischen Industrie kommen MAN-Technologien zum Einsatz.

Martin Oetjen, Chief Operating Officer bei MAN Energy Solutions, der den Preis entgegennahm, erläuterte: „Wir sind für weltwirtschaftliche Schlüsselindustrien tätig, die maßgeblich zu den weltweiten CO2 Emissionen beitragen, welche sich aber nur schwer dekarbonisieren lassen. Unser Produktportfolio und davon abgeleitet unsere neuen Lösungen ermöglichen es uns und unseren Kunden, einen maßgeblichen Einfluss auf die globale Energiewende und damit die Dekarbonisierung der Welt zu nehmen.“

Eine klimaneutrale Zukunft als Ziel

Eine der weltweit viel beachteten Anwendungen des Unternehmens sind industrielle Großwärmepumpen zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung, mit deren Hilfe sich Industrieanlagen oder gar ganze Städte klimaneutral mit Wärme und Kälte versorgt werden können. In der dänischen Stadt Esbjerg nimmt MAN Energy Solutions derzeit zwei Wärmepumpen in Betrieb, die 25.000 Haushalte mit grüner Heizenergie versorgen werden. Die Anlage wird ein Kohlekraftwerk ersetzen und 120.000 Tonnen CO2 im Jahr einsparen.

Weiter entwickelt MAN Energy Solutions Großmotoren für Schiffe und Kraftwerke, die mit synthetischen Kraftstoffen wie Methanol, Ammoniak oder synthetischem Erdgas betrieben werden können. Die dänische Reederei A.P. Møller-Maersk mit synthetischem Methanol angetriebene Containerschiff in Dienst genommen, das mit MAN Motoren betrieben wird. Aktuell sind bei MAN Energy Solutions mehr als 150 Methanolmotoren in Bestellung. Werden alle diese Motoren mit grünem Methanol betrieben, haben sie das Potential, insgesamt knapp 12 Millionen Tonnen CO2 im Jahr einzusparen.

Auch in der Zementindustrie setzt das Augsburger Unternehmen wichtige Meilensteine für den Klimaschutz: 2024 wird im norwegischen Brevik die weltweit erste Anlage zur CO2-Abscheidung in der Zementproduktion den Betrieb aufnehmen. Der Betreiber, Heidelberg Materials, kann auf diese Weise die Emissionen seines Werks um über 400.000 Tonnen CO2 pro Jahr reduzieren. Das entspricht den jährlichen CO2-Emissionen von über 200.000 Pkw.

Das ist der deutsche Nachhaltigkeitspreis

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit der DIHK, dem Bundesumweltministerium und weiteren Partnern vergeben. Der Preis ist der umfangreichste nationale Nachhaltigkeitswettbewerb: Über 5.000 Unternehmen wurden recherchiert und bewertet. 150 Juroren aus Forschung, Verbänden, Beratung und Zivilgesellschaft kürten aus diesem Pool die „Vorreiter der Nachhaltigkeit“ in 100 Branchen der deutschen Wirtschaft. Diese Unternehmen sind aus Sicht der Experten in ihren Sektoren Vorreiter der nachhaltigen Transformation in der deutschen Wirtschaft.