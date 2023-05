OB-Büroleiter Stefan Sieber verlässt Augsburger Stadtverwaltung

Personalie

Perlachturm am Rathausplatz in Augsburg. Foto: B4BSCHWABEN.de

Im Referat Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg steht eine personelle Veränderung an. Stefan Sieber, Büroleiter der Oberbürgermeisterin und Sprecher der Stadt Augsburg, beendet seine Zeit bei der Augsburger Stadtverwaltung. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Das ist der Grund für Siebers Weggang

Der 46-Jährige nehme demnächst eine neue berufliche Herausforderung an. „Ich bedanke mich bei Stefan Sieber für seine langjährige engagierte und erfolgreiche Arbeit für die Stadt Augsburg. Dass er sich beruflich verändern möchte, hat er mir bereits vor ein paar Monaten mitgeteilt. Das respektiere ich selbstverständlich und blicke dankbar auf das Geleistete in einer alles andere als einfachen Zeit zurück“, äußert sich Oberbürgmeisterin Eva Weber zum Weggang. Bereits in ihrer Zeit als Wirtschaftsreferentin hat Eva Weber mit Stefan Sieber in der Verwaltung eng zusammengearbeitet. Im Oktober wird er seinen Dienst bei der Stadt Augsburg nach acht Jahren beendet.

Wer wird Siebers Nachfolge antreten?

Bis dahin werde er an einer organisatorischen Nachfolgeregelung mitarbeiten, heißt es in der Pressemitteilung. Im Bereich ihres Büros und in der Hauptabteilung Kommunikation (HAKom) werde die Oberbürgermeisterin die Aufgabenfelder intern neu strukturieren.

„Ich bin Eva Weber sehr dankbar, dass sie mir das Vertrauen geschenkt hat, in den vergangenen Jahren als ihr Büroleiter und Sprecher der Stadt für das Wohl unserer Heimatstadt zu arbeiten. Das war vor allem in den Corona-Jahren ebenso herausfordernd wie lehrreich. An der Spitze der Verwaltung durfte ich dazu beitragen, dass wir die Krisenjahre als Team und unter der Führung von Oberbürgermeisterin Eva Weber gut gemeistert haben. Das war eine Teamleistung, die mich stolz macht“, äußert sich Stefan Sieber.