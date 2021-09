Lotto Bayern bleibt Exklusivpartner des FC Augsburg

Lotto Bayern und der FC Augsburg haben ihre seit über 22 Jahren bestehende Partnerschaft für die kommenden beiden Spielzeiten verlängert. Das hat der Verein jetzt bekannt gegeben. Die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung bleibt somit Exklusivpartner des Fußball-Bundesligisten bis zum Ende der Saison 2022/23.

Die Partnerschaft beinhaltet für Lotto Bayern neben den TV-relevanten Werbepräsenzen unter anderem neue Digitalformate zur Kommunikation im Online- und Social Media-Bereich sowie Aktionen bei Bundesliga Heimspielen des FCA. „Der FC Augsburg hat sich in der Bundesliga seit seinem Aufstieg vor zehn Jahren zu einer festen Größe etabliert. Lotto Bayern stand dabei fest an seiner Seite. Ich freue mich sehr, dass diese langjährige Kooperation für weitere zwei Jahre verlängert und die starke Partnerschaft fortgeführt wird. Die zahlreichen Fans aus der Fuggerstadt und der Region Schwaben werden auch in den kommenden Spielzeiten große Emotionen mit ihrem Traditionsverein erleben“, betont Finanz- und Heimatminister Albert Füracker, zu dessen Ressort auch Lotto Bayern gehört.

„Auch in Zukunft werden wir dem FC Augsburg als zuverlässiger Partner gerne zur Seite stehen. Die Verlängerung unserer Kooperation freut mich umso mehr, weil der FCA den bayerischen Fußball konstant und sympathisch in Deutsch-lands Eliteliga präsentiert. Die bereits im dritten Jahrzehnt bestehende Partnerschaft ist für Lotto Bayern ein wichtiger Bestandteil seines Engagements im Sport“, hebt Friederike Sturm, die Präsidentin von Lotto Bayern, hervor. „Wir sind stolz, beim FC Augsburg einen treuen Stamm an langfristigen Partnern und Sponsoren an unserer Seite zu haben, die von der Kraft der Marke FC Augsburg überzeugt sind. Die bereits seit 22 Jahren geführte Partnerschaft mit Lotto Bayern ist ein absolutes Vorzeigebeispiel für eine loyale und gegenseitige Unterstützung innerhalb der gemeinsamen Partnerschaft. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie förderlich enge Verbindungen für alle Beteiligten sind. Wir freuen uns, die kommenden Jahre weiterhin Lotto Bayern als Exklusivpartner in unserer Sponsorenfamilie zu wissen“, ergänzt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Simon Wortmann, Senior Director aus dem Sportfive-Team fügt an: „In den Gesprächen zur Verlängerung der langjährigen FCA-Exklusivpartnerschaft konnten wir wieder spannende, neue Themenfelder für Lotto identifizieren. So wird der Partner künftig vermehrt von der Möglichkeit Gebrauch machen, die FCA-Spieler in eigene Kommunikationskampagnen und -Motive zu integrieren und seine Botschaften durch diese Sympathieträger vermitteln. Wir freuen uns, diese Partnerschaft von Jahr zu Jahr weiter begleiten und entwickeln zu dürfen.“