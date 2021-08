FC Augsburg und Brauhaus Riegele verlängern Partnerschaft

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das Brauhaus Riegele verlängert seine Partnerschaft als Offizieller Bierpartner des FC Augsburg für die kommenden drei Spielzeiten bis 2024. Somit wird das traditionsreiche Augsburger Brauhaus, das aktuell in der 28. Generation geführt wird, auch weiterhin das Bier in der WWK ARENA ausschenken. Riegele versteht sich sowohl als Partner des FC Augsburg wie auch Partner der Fans, heißt es in einer Pressemeldung Mitte August. Die Fans dürfen sich über die Fortsetzung der traditionellen Bierspende von 100 Liter Freibier für jedes Tor des FCA in der WWK ARENA freuen, so Riegele. Darüber hinaus seien weitere Aktionen wie zum Beispiel Verlosungen von signierten Trikots geplant. Werblich in Erscheinung treten wird Riegele über Produktpräsenzen an den Kiosken sowie werbliche Darstellungen auf den Videowalls, den Stadion-Videobanden sowie im Stadionkurier.

Gutschein über 50 Liter Freibier

Da die Saisonabschlussfeier mit Einlösung der „Torprämie für die Fans“ zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, hat sich Riegele für die Ausgabe der Bierspende etwas einfallen lassen: Die „Bierprämie“ der Saison 2019/2020 soll den Fans auf anderem Wege zugute kommen. Alle offiziellen Fanclubs des FCA erhalten einen Gutschein über 50 Liter Riegele-Freibier zur Selbstabholung. Der FC Augsburg wird hierzu mit allen offiziellen Fanclubs Kontakt aufnehmen, betonen die Verantwortlichen.

„Wir sind sehr stolz, den FC Augsburg seit dem Einzug ins neue Stadion als Bierpartner begleitet zu haben und freuen uns, dies auch in der Zukunft weiterhin zu tun“, so Sebastian Priller, Geschäftsführung Brauhaus Riegele. „Besonders in Zeiten der Pandemie ist unsere Partnerschaft und Freundschaft noch stärker geworden. Gegenseitige Hilfe und Engagement für unsere Region sowie ein stets offener Austausch sind unser starkes gemeinsames Fundament. Die Riegele-Belegschaft drückt die Daumen für eine erneut erfolgreiche Saison.“

„Die Partnerschaft mit dem Brauhaus Riegele und den Inhabern Priller-Riegele ist mittlerweile zu einer freundschaftlichen Zusammenarbeit gewachsen. Als langjähriger, stets verlässlicher und für Sonderaktionen wie die Getränkespende an die Pflegekräfte schnell zu begeisternder Partner, treffen wir immer wieder auf offene Ohren und unterstützende Hände. Wir freuen uns, die Tradition unserer Partnerschaft und den damit dokumentierten regionalen Bezug auch in den kommenden drei Spielzeiten weiter erfolgreich mit Leben füllen zu können“, ergänzt Michael Ströll, Geschäftsführer des FC Augsburg.

Simon Wortmann, Teamleiter von FCA-Vermarktungspartner Sportfive: „Die Partnerschaft mit dem Brauhaus Riegele lebt von dem individuellen Charakter in der Umsetzung einer Vielzahl von Aktivierungen, die die Fans des FC Augsburg und Kunden von Riegele begeistern. Die Leidenschaft für die Entwicklung und Umsetzung kreativer und passgenauer Maßnahmen für das Publikum treibt unsere Zusammenarbeit stetig voran.“

Auch Segmüller hat Kooperation verlängert

Außerdem wurde bereits im August verkündet: Der FC Augsburg und die Hans Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG setzen ein Zeichen der Verbundenheit und verlängern ihre Partnerschaft um fünf Jahre. Das Unternehmen Segmüller, dessen Firmensitz in Friedberg bei Augsburg liegt, unterstützt den Verein FC Augsburg bereits seit über 15 Jahren. Nach der Verlängerung der Partnerschaft, initiiert durch den Vermarktungspartner Sportfive, möchte das Unternehmen seine werbliche Präsenz intensivieren und die Kommunikation auch auf den Onlinebereich ausweiten.