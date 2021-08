FC Augsburg startet neue Impfaktion im Oktober

Anfang August waren über 500 Fans zur Impfaktion in die WWK ARENA gekommen. Auch im September stellt der FCA erneut sein Stadion für zwei Tage zur Verfügung, damit gemeinsam mit dem Impfzentrum der Stadt Augsburg eine zweite Impfaktion in besonderer Atmosphäre durchgeführt werden kann.

An diesen Terminen gibt es das Impfangebot Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Am Freitag, 3. September, und Samstag, 4. September, können sich Interessierte zwischen 9.00 und 16.00 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung und mit Blick auf das Spielfeld in einer Loge gegen Covid19 impfen lassen. Und für alle Menschen, die an einem dieser Tage das Impfangebot annehmen, hat der FCA eine besondere Überraschung bereit. Jeder an dem Tag in der WWK Arena Geimpfte erhält zwei Tickets für das FCA-Heimspiel gegen Arminia Bielefeld, das am 8. Spieltag der Saison am Wochenende vom 15. bis 17. Oktober stattfinden wird.

Keine Terminvereinbarung nötig

Eine Terminvereinbarung vorab ist nicht nötig. Interessierte sollten sich vorab allerdings online bei dem Impfzentren Bayern registrieren, um vor Ort den Anmeldeprozess zu beschleunigen. Es wird vor Ort ein Ausweisdokument benötigt. Wer schon einen Impfpass hat, sollte diesen sowie gegebenenfalls den persönlichen Allergiepass oder Medikamentennachweis mitbringen. Der Einlass zur WWK Arena erfolgt über den Haupteingang, Parken ist auf PVIP kostenlos möglich.

Diese Impfstoffe werden geimpft Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Es sind Impfstoffe der in Deutschland zugelassenen Hersteller BionTech und Johnson & Johnson verfügbar, geimpft werden alle volljährigen Personen. Kinder ab zwölf Jahren können auf Wunsch und im Beisein ihrer Eltern mit dem Impfstoff von BionTech geimpft werden. Neben Erstimpfungen werden mit dem nötigen Abstand zur Erstimpfung (drei bis sechs Wochen) auch Zweitimpfungen angeboten, selbst wenn für die Zweitimpfung bereits ein Termin im Impfzentrum vereinbart wurde.

Das sagt der FCA-Geschäftsführer

„Wir haben nach der ersten Impfaktion in der WWK Arena von vielen Seiten positives Feedback erhalten und sind überzeugt, dass jede geimpfte Person einen zusätzlichen Schutz für unsere Gesellschaft darstellt. Daher wollen wir mit dieser Aktion weiteren Menschen die Möglichkeit bieten, sich impfen zu lassen“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Diese Gewinne werden vergeben

Neben den Tickets für das Spiel gegen Bielefeld wird es auch noch ein Gewinnspiel unter allen Teilnehmern geben. Verlost werden zwei VIP-Tickets für ein Heimspiel in der WWK Arena, eine NikeTasche mit Ausrüstung im Wert von circa 300,00 Euro, ein Matchworn-Trikot des Lieblingsspielers sowie einen signierten FCA-Ball. Außerdem stiftet Augsburg Marketing noch vier Augsburg-City-Gutscheine im Wert von 25,00 Euro, einlösbar in über 120 Geschäften, Restaurants und Kultureinrichtungen in Augsburg. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist aus Datenschutzgründen nicht automatisch, sondern kann vor Ort vorgenommen werden.