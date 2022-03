Landkäserei Reißler aus Nordendorf feiert regionalen Erfolg

Vergangene Woche lieferte die Landkäserei Reißler den „Käse des Monats“ von Vinzenzmurr an die Zentrale in München aus. Von dort wird der Käse an über 230 Filialen in ganz Bayern verteilt. Wie der Nordendorfer Betrieb setze die Metzgerei auf handwerkliche Herstellung, traditionelle Rezepturen und regionale Verankerung. Dadurch erhoffe Reißler sich neue Vertriebsgebiete und eine Fortführung seiner regionalen Strategie. Eine steigende Akzeptanz von nachhaltiger Lebensmittelproduktion ist dafür aber essenziell, um weiter Ressourcen schonen zu können.

So verläuft die Produktion

Regionalität sei das zentrale Versprechen der Landkäserei. Sowohl in der Beschaffung der Rohstoffe als auch beim Vertrieb der Produkte sollen kurze Transportwege gewährleistet sein. Die Milch stamme ausschließlich von familiengeführten Bauernhöfen aus dem Naturpark Augsburg. Insgesamt produziere die Landkäserei Reißler über 40 verschiedene Käsesorten in Nordendorf.

Inhaber Stefan Kaiser beschäftigt dafür über 70 Mitarbeitende in seinem bayerisch-schwäbischen Betrieb. Der Molkereimeister übernahm die Marke im Jahr 2007. Deren Käse werde in Handarbeit aus naturreinen Rohstoffen hergestellt. Der Familienbetrieb wolle so einen wichtigen Beitrag für die Erhaltung der regionalen Wertschöpfung und die Unterstützung der landwirtschaftlichen Milchbetriebe leisten.

Inhaber sieht sich in der Pflicht

Nachhaltigkeit stehe in jedem Produktionsschritt der Landkäserei Reißler Im Fokus. Laut Stefan Kaiser ist das eine Selbstverständlichkeit: „Ich glaube, dass wir eine Verantwortung tragen – Verantwortung für uns selbst und unsere Umwelt. Deshalb sind wir dazu verpflichtet, den natürlichen Reichtum unserer Heimat für die nächsten Generationen zu schützen und zu bewahren.“

Von der transparenten Herstellung der Produkte können sich Interessierte bei einem Besuch in der Schaukäserei durch die gläsernen Fronten überzeugen und einen Blick hinter die Kulissen der traditionellen Käseherstellung werfen. Bereits seit 1922 werde in der Käserei nach traditionell übermittelten Rezepturen und Verfahrensweisen Käse erzeugt.