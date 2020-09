Kuka bekommt neuen Großauftrag aus Korea

Aufgrund guter Erfahrungen in der bisherigen Zusammenarbeit vergibt der koreanische Automobilzulieferer Seojin Industrial, der unter anderem für Hyundai und Kia fertigt, einen Großauftrag an Kuka: 185 Kuka-Roboter, vor allem vom Typ KR Quantec, sollen bald in Korea zum Einsatz kommen. Hier werden sie für Arbeiten beim Schweißen und für Handling-Aufgaben eingesetzt. Mit Hilfe neuester Technologien und automatisierter Produktion, möchte das koreanische Unternehmen Seojin Industrial damit seine jahrzehntelange Erfahrung ergänzen.

Kuka möchte sich weiter in Korea etablieren

In den Werken Hwaseong und Gwangju setzt der Automobilzulieferer ab dem kommenden Jahr die neuen Kuka-Roboter ein, um Autoteile zu fertigen. In Hwaseong installiert Kuka 105 Roboter, die hauptsächlich für Punktschweiß- und Handling-Aufgaben eingesetzt werden sollen. Nach Gwangju liefert Kuka 80 Roboter.

Grundlage für den Auftrag im einstelligen Millionen-Euro-Bereich waren die sehr guten Erfahrungen, die Seojin bereits seit 2017 mit der Technologie und dem Service von Kuka gemacht habe, heißt es aus einer Mitteilung des Augsburger Unternehmens. Gebucht wurde der Auftrag im zweiten Quartal 2020. „Wir freuen uns, dass wir uns mit diesem Auftrag im wichtigen koreanischen Markt weiter etablieren und die Möglichkeiten unseres Portfolios unter Beweis stellen können“, sagte Peter Mohnen, Vorstandsvorsitzender der Kuka AG.

