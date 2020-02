Kontron sagt Messetermin wegen Corona Virus ab

Kontron zählt laut eigener Aussage zu den führenden globalen Herstellern von IoT/Embedded Computer Technology (ECT). Normalerweise wäre das Augsburger Unternehmen daher als Aussteller auf der embedded world 2020 in Nürnberg gewesenen, eine der wichtigsten Messen für IoT/Embedded. Doch die Geschäftsleitung entschied sich um.

Kontron um Gesundheit der Mitarbeiter besorgt

„Nach aufmerksamer Beobachtung der Situation und aufgrund der jüngsten Entwicklungen rund um das Corona-Virus (Covid-19) hat Kontron verschiedene vorbeugende Maßnahmen getroffen, um die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter weltweit zu schützen. In diesem Zusammenhang wurde am heutigen Tage im Rahmen des Risikomanagements bei Kontron die schwierige Entscheidung getroffen, an der embedded world 2020 (…) nicht teilzunehmen“, gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung vergangene Woche bekannt. Die embedded world Messe in Nürnberg läuft vom 25. bis 27. Februar 2020.

Über Kontron

