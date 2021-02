kontakTA und GEZIAL finden 2021 digital statt

Aufgrund des Corona-Virus sind bereits letztes Jahr viele Veranstaltungen ausgefallen – und es geht auch im Jahr 2021 so weiter. Auch die GEZIAL und die KontakTA der Augsburger Lehmbaugruppe mussten aufgrund der Corona-Pandemie als Präsenzveranstaltungen im Februar und März dieses Jahres abgesagt werden. Sie finden nun digital die KontakTA am 06. März die GEZIAL am 17. April statt. Mit jährlich etwa 4.500 Besuchern gelten beide Veranstalten zur beruflichen Orientierung und Karriereplanung als Recruiting-Highlights für Bayerisch-Schwaben.

Innovative Ideen, flexible Lösungen und verlässliche Partner

Einen finalen Schlusspunkt für beide Messen in diesem Jahr zu setzen und sie alternativlos ausfallen zu lassen, war für den Veranstalter, das BBZ Augsburg und für die trägereigene Technikerschule Augsburg (TA) keine Option und auch nicht im Interesse der über die letzten Jahre kontinuierlich gewachsenen Zahl an Ausstellern. Für viele Unternehmen sind die KontakTA wie auch die GEZIAL wichtige Fixpunkte in ihren Rekrutierungsstrategien, um die dringend benötigten Fachkräfte und den motivierten Nachwuchs anzusprechen.

„Als Veranstalter beider Karrieremessen wollen wir mit unserer digitalen Lösung in dieser Ausnahmesituation Verlässlichkeit beweisen und die Unternehmen in ihren Bemühungen geeignete Fachkräfte zu finden mit einer smarten Lösung unterstützen. Und gemeinsam mit ihnen interessierte Besucher informieren und überzeugen“, so Raphael Brandmiller, Geschäftsführer des BBZ und der Augsburger Lehmbaugruppe.

Die Verantwortlichen der Lehmbaugruppe und des BBZ Augsburg haben sich während der letzten Wochen intensiv Gedanken gemacht, wie GEZIAL und KontakTA als etablierte physische Events digital umgesetzt werden können. Im Sinne der Unternehmen und der Jobinteressierten. Mit talentspace wurde für beide Messen ein Partner gefunden, über dessen EventTool eine digitale Veranstaltung realisiert werden kann. Die Live-Recruiting-Plattform konnte bundesweit bereits bei zahlreichen Karriere- und Hochschul-Absolventenmessen ihre zeitgemäßen und intuitiv zu bedienenden Funktionalitäten, wie Live-Präsentationen, digitale Messestände und 1:1-Interaktion via Text- und Videochat unter Beweis stellen.

Interessierte Unternehmen haben für die GEZIAL noch bis zum 26. Februar Gelegenheit, sich für die digitale Messe anzumelden. Für die kontakTA können kurzfristig noch wenige Ausstellerplätze angefragt werden. Interessierte können sich etwa zwei Wochen vor der Veranstaltung für die Teilnahme an den Messen registrieren und alle Informationen zum Messebesuch abrufen. Die GEZIAL findet am 17. April (10-15 Uhr), die kontakTA am 06. März 2021 (10-15 Uhr) statt.