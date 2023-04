Knochenheilung, Bauen und Notfallhilfe: BayStartUP kürt Schwabens Innovationen

Businessplan Wettbewerb Schwaben

Die Sieger des Businessplan Wettbewerb Schwaben wurden von BayStartUP für ihren Innovationsgeist gekürt. Foto: BayStartUP GmbH

Ob digitale Medizintechnik oder Software-Lösungen für Architekten und Rettungsdienste: Start-ups aus Bayerisch-Schwaben gehen mit ihren innovativen Technologien neue Wege. Drei von ihnen konnten die Jury im Businessplan Wettbewerb Schwaben jetzt von ihren Geschäftsideen überzeugen. Mit diesem unterstützt BayStartUP als zentrale Anlaufstelle für Startups in Bayern seit 2002 ambitionierte Unternehmer aus Bayerisch-Schwaben auf dem Weg von der Gründungsidee bis zum Markteintritt. Die diesjährige Prämierung fand im Augsburger Innovationspark mit Unterstützung der LfA Förderbank Bayern statt.

Das sind die Gewinner des Businessplan Wettbewerb Schwaben

Auf dem ersten Platz landete das Start-up Osora Medical GmbH aus Neu-Ulm. Mit deren Predictive-Analytics-Software können Ärzte Knochenheilungsverläufe simulieren und Therapien patientenspezifisch planen. Die Technologie erlaube es, Vorhersagen zur Knochenheilung zu treffen und erkenne biomechanische Komplikationen frühzeitig. Auf den zweiten Platz wählte die Jury das Start-up Maple aus Kempten, dessen Software es Architekten erlaube, mit Hilfe generativer Algorithmen schnell hochwertige Gebäudeentwürfe zu erstellen. Der dritte Platz geht an das Team von Gleea Educational Software GmbH. Das Start-up aus Klosterlechfeld biete mit einer Lern-App regelmäßige Trainings für Rettungskräfte an – durch die Simulation realistischer Notfallszenarien.

Gewinner-Start-up freut sich über Entwicklungsschub

Dr. Andreas Arnegger, Geschäftsführer der Osora medical GmbH, sagt: „Das vielfältige, fundierte und konstruktive Feedback der erfahrenen BayStartUP-Jury ist für die Weiterentwicklung unseres Businessplans von unschätzbarem Wert. Hinzu kommt ein Bonus: Wir lernen eine Vielzahl von Start-ups kennen und erhalten Einblicke in deren Problemlösungsansätze.“ Fabian Brunner, Leiter Businessplan Wettbewerb Schwaben, bestätigt ihm die Einordnung des Sieges: „Der Businessplan Wettbewerb Schwaben ist seit über 20 Jahren eine hervorragende Gelegenheit für Start-ups aus der Region, ihre Geschäftskonzepte auf Herz und Nieren prüfen zu lassen.“

Das waren die weiteren Teilnehmer der Finalrunde

Außerdem waren Certado aus Friedberg mit ihre Cloud-Anwendung nominiert. Sie sei eine Single Source of Truth für jegliche Informationen, welche die betrieblichen Arbeitsmittel eines Unternehmens betreffen. Auch DaHome Architekten aus Eichstätt nahmen am Businessplan Wettbewerb Schwaben teil. Sie zerlegen den Planungsprozess beim Hausbau in standardisierte Teilleistungen und wollen so die Bauqualität optimieren sowie ihren Kunden Zeit und Baukosten sparen. Liinu aus Obergünzburg komplettierte die Finalrunde. Mit einem Hörspiel wollen Sie das Lernen von Kindern verändern.