Klinik Vincentinum erweitert ihr Behandlungsspektrum

Kardiologie

Dr. med. Strehle, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, unterstützt nun die Klinik Vincentinum. Foto: Klinik Vincentinum GmbH & Co. KG

Bevor er nach Augsburg wechselte, war Dr. Strehle in kardiologischen Fachabteilungen verschiedener Kliniken stationiert, so auch an der Charité in Berlin und dem Klinikum München Schwabing. Zuletzt war er sechs Jahre Oberarzt im Klinikum Dachau: Hier hat er unter anderem die Chest Pain Unit aufgebaut und geleitet. Damit unterstützt er die Klinik Vincentinum, die nun einen Schwerpunkt in der Behandlung von Herz- und Kreislauferkrankungen setzt. Dies geschieht durch die Ausweitung der Kardiologischen Hauptabteilung der Klinik, die Neugründung der Abteilung für Arterielle Gefäßchirurgie und die Abteilung für Phlebologie und Venenchirurgie als zertifiziertes Venenkompetenzzentrum.

Individuelle Beratung

Dr. Strehle iseidabei nicht nur eine exakte Diagnostik und Anamnese wichtig, sondern auch der enge Austausch mit den behandelnden Ärzten. Dazu steht er im engen Kontakt mit Experten anderer Kliniken und Fachrichtungen. Er fokussiert sich dabei auf eine individuelle Betrachtung der Patienten, um eine bestmögliche und gleichzeitig aktuelle Therapielösungen zu finden, heißt es in einer Mitteilung.

Das Team um Dr. Strehle führt dazu alle Arten von Koronarinterventionen durch, also Behandlungen der Herzkranzgefäße, wenn sie durch Arteriosklerose verengt, verkalkt oder verschlossen sind. Ebenso sorgt die kardiologische Abteilung für Neuimplantation, Revision, Aufrüstung, Programmierung und Optimierung von Herzschrittmachern, Defibrillatoren und Resynchronisations-Implantaten, wenn dies durch Herzrhythmusstörungen notwendig wird.

Kapazität des Vincentinums

Insbesondere die im September 2018 eröffnete Wahlleistungsstation bietet den Patienten eine moderne Unterbringung. Pro Jahr kümmern sich im Vincentinum rund 450 Mitarbeiter und 80 (Beleg-)Ärzte um etwa 20.000 Patienten. Das Haus hat 248 stationäre Betten und einen Bereich für ambulante Eingriffe und Untersuchungen mit 48 Bettplätzen zur Nachbetreuung der Patienten.