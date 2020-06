IHK Schwaben vergibt IHK-Signet als Zeichen für Engagement

5.000 Unternehmen in Bayerisch-Schwaben aus den Bereichen Handel, Produktion und Dienstleistung bilden derzeit junge Menschen aus. In Memmingen sind es 178, im Landkreis Unterallgäu 290. Jedes dieser Unternehmen erhält als sichtbares Zeichen für das Engagement ein IHK-Signet mit dem hochgestreckten Daumen. So wie die Firma Magnet-Schultz GmbH aus Memmingen. Der neue Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben, Dr. Marc Lucassen, brachte bei einem Firmenbesuch den passenden Aufkleber persönlich mit.

Verantwortung für den beruflichen Nachwuchs der Region

„Als Ausbildungsbetrieb sichert die Magnet-Schultz GmbH nicht nur den Fachkräftebedarf im eigenen Haus. Das Unternehmen trägt Verantwortung für den beruflichen Nachwuchs in unserer gesamten Region und damit für die Zukunftsfähigkeit unseres Standortes. Dieses Engagement wollen wir würdigen“, sagte Dr. Marc Lucassen. Mit dem Signet kann Magnet-Schultz als anerkannter IHK-Ausbildungsbetrieb junge Talente gezielt auf sich aufmerksam machen. In dem Unternehmen sind aktuell 133 junge Menschen in Ausbildung. „Qualifizierte Fachkräfte sind für uns enorm wichtig, damit wir auch in Zukunft erfolgreich am Markt bestehen können. Deswegen ist uns die Berufsausbildung ein großes Anliegen“, betont Geschäftsführer Dr.-Ing. Albert W. Schultz.

Hunderte Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt



Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist in Bayerisch-Schwaben konstant auf hohem Niveau. Allein im vergangenen Jahr kamen fast 9.600 neue hinzu. In Memmingen sind es aktuell 1.336 Auszubildende, im Landkreis Unterallgäu 1.831. Jedes Jahr bleiben jedoch hunderte Ausbildungsplätze unbesetzt. „Dieses Potenzial dürfen wir nicht ungenutzt lassen“, warnt IHK-Hauptgeschäftsführer Lucassen. Die IHK bietet daher zahlreiche Services, um Betriebe und junge Talente zusammenzubringen. „Eine Berufsausbildung ist die ideale Basis für eine spätere Karriere“, sagt Dr. Marc Lucassen.

Über die IHK Schwaben

Die IHK Schwaben vertritt im Regierungsbezirk Schwaben 140.000 Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungen. Sie ist seit 1843 das Selbstverwaltungsorgan der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts berät sie Unternehmen, bündelt und vertritt deren Interessen und bildet Menschen in der Region aus und weiter. Sitz der IHK Schwaben ist Augsburg. Darüber hinaus gibt es acht Regionalbüros in Donauwörth, Günzburg, Kaufbeuren, Kempten, Lauingen, Lindau, Memmingen und Neu-Ulm. Ihr gewählter Präsident ist Dr. Andreas Kopton. Als Hauptgeschäftsführer fungiert Dr. Marc Lucassen.