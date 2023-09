500.000 Euro für die Solaroffensive: Wen die Stadt Augsburg jetzt fördert

Nachhaltigkeit

Symbolbild. Die Stadt Augsburg will die Nutzung von Solaranlagen bezuschussen. Foto; Florian Methe / pixelio.de

Solaranlagen auf oder an Gebäuden in Augsburg – das will die Stadt nun finanzkräftig unterstützen. Wer wieviel Solarförderung für sein Vorhaben erhält.