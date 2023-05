Interquell bleibt Top-Partner der Augsburger Panther

Sponsoren

Interquell wirbt mit Happy Dog Logo auf Panther Trikots Foto: AEV

Die Augsburger Panther können auch in der kommenden Saison auf die Unterstützung ihres langjährigen Top-Partners Interquell GmbH zählen. Das Familienunternehmen aus Wehringen, das mit seinen Markenlogos „Happy Dog“ und „Happy Cat“ auf den Spielertrikots vertreten ist, wirbt bereits seit über einem Jahrzehnt im Curt-Frenzel-Stadion.

Fan und Partner

„Es freut uns, dass wir weiterhin als Sponsor der Augsburger Panther den Sport in der Region unterstützen und fördern können. Regionalität und langjährige Partnerschaften sind bei der Interquell Petfood nicht nur fest in den Unternehmenszielen verankert, sondern vielmehr eine Herzensangelegenheit“, sagt Georg Müller, Inhaber und Geschäftsführer des Tiernahrungsherstellers, der selbst begeisterter Fan ist. Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber ergänzt: „Georg Müller ist seit vielen Jahren als treuer Fan und verlässlicher Partner eng an der Seite unseres Clubs. Die Interquell GmbH übernimmt mit ihren hochwertigen Produkten nicht nur Verantwortung für Mensch und Tier, sondern ist auch ein großer Förderer des Eishockeys in der Fuggerstadt.“

Interquell GmbH

Mit der 2020 gestarteten Nachhaltigkeits-Initiative hat Georg Müller, Pionier für Premium-Heimtiernahrung, seine Vision eines zukunftsfähigen Unternehmens definiert. Im Mittelpunkt steht laut dem Unternehmen, dass gesunde, hochwertige Tiernahrung ökologisch verträglich sein muss und nicht zulasten von Umwelt, Tierschutz und kommenden Generationen gehen darf.