AEV: Bayerlein bleibt Partner

Sponsoren

Symbolbild. Bayerlein bleibt Partner. Foto: B4BSCHWABEN.de

Auch in Zukunft bleibt die Druckerei Bayerlein Partner der Augsburger Panther. Die Druckerei will ihren Beitrag dazu leisten, dass der AEV erstklassig bleibt. Was die Pläne sind:

Die Augsburger Panther vertrauen bei der Herstellung ihrer Geschäftsdrucksachen seit Jahren auf die maßgeschneiderten Druckleistungen der Druckerei Bayerlein GmbH aus Augsburg. Die Druckerei Bayerlein präsentiert sich mit ihrer Marke „Heid no" auf diversen Printprodukten der Panther und wirbt mit Spots auf dem LED-Würfel in den Powerbreaks bei Heimspielen. Den Pantherclub nutzt die renommierte Druckerei darüber hinaus zum Networking.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Treuer Unterstützer

Bayerlein-Geschäftsführer Christian Bayerlein: „Unter dem Motto „Heidno druckt und Heidno gliefert" bieten wir unseren Onlinedruckservice in der Region an. Deshalb liegt es uns am Herzen, auch unser Augsburg so gut wie nur möglich zu unterstützen. Eishockey in Augsburg muss erstklassig bleiben, die Fans und der Verein haben es mehr als verdient. Dazu möchten wir unseren Teil beitragen, also auf geht’s, Panther. 2023-24 heißt es kämpfen und siegen!“. Auch der Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber entgegnet der Druckerei Bayerlein dankbar „Egal als ob Sponsor oder Supplier, wir schätzen die Druckerei Bayerlein als immer flexiblen und kompetenten Partner an unserer Seite. Die Planung und Umsetzung unserer Druckprojekte sind bei Christian Bayerlein und seinem Team immer in den besten Händen, weshalb wir uns sehr über die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit freuen“.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Über die Druckerei

Die Druckerei Bayerlein ist seit über 60 Jahren Dienstleister für Offset- und Digitaldrucke. Damals war Druck noch Kunst und Handwerk – heute sind alle Prozesse automatisiert und digitalisiert. Nachhaltiges und umweltfreundliches Handeln steht laut der Druckerei von Natur aus ganz im Vordergrund. Bayerlein wirbt damit, dass in der Produktion ausschließlich Druckfarben auf Ökobasis verwendet werden, die Prozesse sind alkohol- und chemiefrei und das Papier wird laut Bayerlein aus verantwortungsvollen Quellen bezogen. So sicherte sich Bayerlein einen Platz im Umwelt- und Klimapakt Bayern.