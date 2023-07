Der AEV erhält seine Lizenz für die  Penny DEL-Saison 23-24

Profisport

Im Curt-Frenzel-Stadion bestreiten die Augsburger Panther ihre Heimspiele. Foto: B4BSCHWABEN.de

Als einer von 14 Clubs haben die Augsburger Panther die Lizenz für die Saison 2023-24 in der Penny DEL erhalten. Das ergab die Lizenzprüfung mit den Wirtschaftsprüfern der ASNB Düsseldorf.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

So schätzt der Penny-DEL-Geschäftsführer die Lizenzierung des AEV ein

„Es ist ein sehr gutes Zeichen, dass wir allen Clubs die Lizenz erteilen. Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen für die gute Arbeit, die in den letzten Wochen geleistet wurde. Es ist ein positives Signal für die Stabilität des gesamten Spielbetriebs, dass alle Clubs ohne Bedenken in die neue Spielzeit starten“, sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der Penny DEL.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Saison-Auftakt der Augsburger Panther ist im September

Die 30. Saison der Deutschen Eishockey Liga startet am Donnerstag, 14. September 2023, die Augsburger Panther bestreiten ihr erstes Spiel am Freitag, 15. September. Der Hauptrunden-Spielplan wird am kommenden Montag, 03. Juli 2023 veröffentlicht.