In Stadtbergen entsteht eine neue Wohnanlage

Bis zum vierten Quartal 2023 entsteht eine Wohnanlage, bestehend aus fünf Baukörpern mit einer Bruttogeschoßfläche von insgesamt 4.900 Quadratmetern.

Bereits einige Wohneinheiten verkauft

Die Anlage bietet Platz für 57 Eigentumswohnungen mit Größen zwischen 42 und 92 Quadratmetern. Darüber hinaus sieht die Anlage 67 Tiefgaragen- und 22 Außenstellplätze vor. Die Baugenehmigung ist erteilt und der Baustart bereits erfolgt.

„Stadtbergen ist ein attraktiver Standort“

Das 4.100 Quadratmeter große Grundstück liegt in der Ulmer Landstraße 283 -285c in Stadtbergen. Das Virchow-Viertel ist eine der begehrtesten Wohnlagen des Landkreises Augsburg. Nur wenige Gehminuten entfernt liegt mit dem Universitätsklinikum Augsburg eines der größten Krankenhäuser Deutschlands. Die Augsburger Innenstadt ist mit dem PKW in nur 15 Minuten erreichbar und an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. „Stadtbergen ist ein attraktiver Standort mit ausgesprochen hoher Lebensqualität. Ganz in der Nähe haben wir schon mehrere Wohnprojekte entwickelt, die alle auf großes Interesse gestoßen sind“, sagt Werner Schilcher, Vorstandsvorsitzender bei der Primus Concept Unternehmensgruppe.

Das „KfW – Effizienzhaus 55“

Die Gebäude werden nach dem Standard „KfW-Effizienzhaus 55“ errichtet. Ein großer Teil der Wohnanlage ist barrierefrei konzipiert, heißt es in einer Mitteilung. Als Projektentwickler agiert die Primus Concept Unternehmensgruppe. Mount beteiligt sich mit Eigenkapital und hat das Mezzaninekapital arrangiert. „Primus Concept hat besonders im süddeutschen Raum einen beeindruckenden Track Record mit Wohnimmobilien vorzuweisen. Wir freuen uns gemeinsam diese schöne und moderne Wohnanlage in Augsburg zu entwickeln“, ergänzt Christoph Wittkop, Managing Partner bei Mount.