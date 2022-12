BayernHeim plant Bau von 160 Wohnungen auf neuem Areal in Oberhausen

Wohnraum

So soll der Mittelunkt des neuen Quartiers auf dem ehemaligen Zeuna-Stärker Gelände aussehen. Foto: team m&m

Mit den Bauarbeiten soll Anfang 2025 begonnen werden. Die Wohnungen entstehen in unmittelbarerer Nähe zur Wertach. Bayerns Bauminister Christian Bernreiter äußert sich dazu folgendermaßen: „Die BayernHeim GmbH zeigt mit diesem Projekt einmal mehr, dass sie als verlässlicher Partner preisgünstigen Wohnraum in Bayern schafft.“ Die BayernHeim GmbH wurde 2018 als dritte staatliche Wohnungsbaugesellschaft gegründet. Ihr Ziel ist es laut eigenen Angaben, bayernweit preisgünstigen Wohnraum in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf zu schaffen. Insgesamt hat sie bisher über 4.500 Wohnungen auf den Weg gebracht, davon sind 234 Wohnungen vermietet und 806 Wohnungen befinden sich im Bau.

Entstehung von gefördertem Wohnraum

Im Stadtteil Oberhausen entsteht auf der ehemals industriell genutzten Fläche das neue „Zeuna-Stärker-Areal“ mit infrastrukturellen und kulturellen Einrichtungen für rund 1.500 Bewohner in circa 650 Wohnungen. BayernHeim wird hier neben den geförderten Wohnungen zusätzlich eine Kindertageseinrichtung bauen. Das städtebauliche Konzept stammt aus vom Büro Arge Trojan/Trojan Architekten + Städtebauer BDA und Fehlig Moshfeghi Architekten. Die Wohnungen werden an vier unterschiedlichen Standorten auf dem Areal realisiert. Der Abschluss des Bebauungsplanverfahrens wird 2023 erwartet.

Zuspruch von der Oberbürgermeisterin

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber resümiert: „Augsburg wächst und damit auch der ohnehin bereits hohe Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. Neben allen eigenen Maßnahmen brauchen wir engagierte, zuverlässige Partner, mit denen wir diese Aufgabe gemeinsam stemmen können. Daher freue ich mich, dass die BayernHeim GmbH in dem hier entstehenden Zukunftsviertel den geförderten Wohnungsbau verwirklichen möchte.“ „Ich freue mich sehr, dass wir nun auch in Augsburg ein Projekt der BayernHeim realisieren werden“, betont BayernHeim-Geschäftsführer Ralph Büchele. Die BayernHeim hat das Grundstück von der Solidas Projektenwicklung GmbH erworben.